Dopo vari rinvii, arriva il Decreto Rilancio per cercare di far fronte alla crisi economica che ormai da mesi preme sul nostro Paese e in generale sul mondo intero. Nel nuovo provvedimento, anche una norma per i migranti.

Dopo una mediazione durata ore, è arrivato il via libera per la regolarizzazione dei lavoratori migranti contenuto nel Decreto Rilancio, presentato nella serata di ieri dal Governo in conferenza stampa. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto questa volta i Ministri al suo fianco. Il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova ha infatti presentato il provvedimento, commuovendosi per il risultato raggiunto, che ha definito straordinario. Come spiega Agi, Il Ministro di Italia Viva, che nei giorni scorsi aveva addirittura minacciato dimissioni in caso di stop della regolarizzazione, ha dovuto superare l’ostruzionismo in Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle. Ma l’accordo è arrivato, racconta Bellanova: “Ha vinto la dignità degli uomini e delle donne, di persone che vivono in una situazione di grande difficoltà e che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro”. E ancora: “Un paese civile e democratico aveva il dovere di farlo, le richieste sono tantissime e va benissimo, più saranno i cittadini italiani che andranno a lavorare e prima risolveremo l’emergenza di manodopera nell’agricoltura”.

L’Esecutivo ha previsto 1 miliardo e 150 milioni di euro per il settore agro-alimentare: sostegni diretti alle imprese, 250 milioni destinati all’accesso al credito e 250 milioni per gli indigenti che saranno gestiti dal volontariato. Soddisfazione dal Partito Democratico, con il Ministro del Sud Giuseppe Provenzano che esulta sui social: “Accordo raggiunto, ma anche per gli italiani. Non per le braccia, ma per le persone. Non era questione di bandierine, ma di dare risposte a chi aspettava da tempo legalita’ e diritti”. Vito Crimi, reggente del Movimento, ha spiegato che sono state accolte le richieste grilline in merito alla sanatoria: “Non ci sarà alcuna sanatoria indiscriminata enessuno rimarrà impunito per reati odiosi come quelli dello sfruttamento e del caporalato. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo dovuto affrontare un percorso non facile”.

Come aggiunge Il Corriere della Sera, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, spiega che ci saranno accurate verifiche per le domande di regolarizzazione che arriveranno: “Il numero di richieste potrebbe essere tra le 200mila e 300mila. Non è un ‘condono’ ma una procedura di emersione e di regolarizzazione”. E ancora: “Chi parla di ‘colpo di spugna’ vuol far credere che questa procedura riguardi tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori, ma non è così. Sono previste accurate verifiche su condanne e procedimenti penali pendenti”. Dall’approvazione del Decreto, i datori di lavoro possono presentare una richiesta per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri fino ad ora tenuti a nero, dietro il pagamento forfettario di 400 euro. Ciò potrà avvenire a patto che gli stranieri siano stati fotosegnalati in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non abbiano lasciato il territorio nazionale per tutto il periodo del lockdown. Per gli extracomunitari con il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, si potrà pagare 160 euro per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi. Se durante questi mesi, si presenta un contratto di lavoro subordinato, il permesso verrà convertito in permesso di motivi di lavoro.

Le opposizioni sono sul piede di guerra. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite stamane ad “Agorà” su Rai Tre, ha attaccato il Governo accusando la manovra: “Questa sanatoria si rivolgerebbe anche alle decine di migliaia di richiedenti asilo a cui era stata bocciata la domanda”. Il Deputato di Fratelli D’Italia, Francesco Lollobrigida, sulla stessa lunghezza d’onda degli alleati: “Gli italiani si aspettavano che qualcuno lavorasse per loro per rilanciare la nostra economia e per sostenere imprese e famiglie, il governo guidato da Conte sta regolarizzando centinaia di migliaia di immigrati”.

Raffaele Falcone della Flai Cgil, come spiega Open, reputa soddisfacente il provvedimento che però, data la durata, non può risolvere a monte il problema. Spiega Falcone: “Dopo l’approvazione dei Decreti Sicurezza, i ghetti si sono riempiti di persone diventate tutto d’un tratto irregolari. Una massa enorme di lavoratori si è trovata da un momento all’altro a non avere più i requisiti per essere in regola”. Ma una sanatoria è la strada giusta per risolvere il problema relativo alla scarsità di manodopera, in questo caso nelle campagne? L’ultimo provvedimento simile è stato approvato dal Governo del Premier Mario Monti nel 2012. Vennero regolarizzati 134.747 migranti, a fronte di un pagamento di mille euro dei datori di lavoro. Ma come dimostrarono i dati dell’Osservatorio sui Lavori Domestici dell’INPS, nel giro di un anno scomparvero quasi 100mila stranieri che probabilmente tornarono nel sommerso lasciando a secco l’Istituto previdenziale. Come ha spiegato l’Ispettorato del Lavoro, il 90% nelle campagne sono regolarizzati e con 400 mila stranieri regolari disoccupati e 1milione e mezzo di inattivi, il problema sembra essere il salario. Andiamo verso una crisi economica e queste cifre vanno ad unirsi a 2,5 milioni di italiani in cerca di lavoro.

#Salvini: Questa sanatoria non è solo per lavoratori che avevano già un contratto di lavoro, ma, stando alle parole del ministro Provenzano, si rivolgerebbe anche alle decine e decine di migliaia di richiedenti asilo a cui era stata BOCCIATA la domanda perché menzognera.#agorarai pic.twitter.com/Ur3FrBoA9p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 14, 2020

Fonte: Agi, Repubblica, Il Corriere della Sera, Open

