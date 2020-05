La conversione all’Islam di Silvia Romano sarebbe un segnale di adesione al gruppo terroristico, secondo Vittorio Sgarbi.

La liberazione della 24enne cooperante italiana Silvia Romano, rapita lo scorso 20 novembre 2018 da un villaggio a 30km da Malidi in Kenya, tiene chiaramente banco nella discussione politica del nostro Paese. Stanno facendo però discutere le parole del Deputato del Gruppo Misto e critico d”arte Vittorio Sgarbi. Come spiega Il Tempo, Sgarbi ha dato tutt’altra connotazione alla vicenda, avvicinando la figura della giovane cooperante al gruppo terroristico jihadista Al-Shabaab. Secondo il critico d’arte, infatti, la conversione all’Islam di Silvia Romano potrebbe indicare la sua adesione al gruppo terroristico. Nell’interrogatorio davanti al Pm Sergio Colaiocco, e ai Carabinieri del ROS, la ragazza ha infatti rivelato di aver chiesto in piena autonomia il Corano e di essersi convertita alla religione islamica per sua scelta.

#silviaromano #terrorismo #AlShabaabSe mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se… Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Domenica 10 maggio 2020

Scrive Sgarbi sui suoi social: “Se mafia e terrorismo rappresentano la guerra allo Stato, Silvia Romano va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”. Parole che hanno scatenato un vero putiferio e che hanno portato a stretto giro il cuoco televisivo Chef Rubio ad attaccare Sgarbi. “Sgarbi perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere stronz*ate?”, ha twittato lo chef. “Silvia fu rapita da gruppi legati ad Al Qaida che non hanno nulla a che vedere con l’Islam”, ha proseguito.

Vittorio Sgarbi perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere stronzate. Silvia fu rapita da terroristi salafiti legati ad Al Qaida ( mercenari al soldo di 🇮🇱🇺🇸🇷🇺🇬🇧) che non hanno nulla a che vedere con l’Islam! CAPRA🐐! #SilviaLibera pic.twitter.com/KW13ylfEhF — Chef Rubio (@rubio_chef) May 10, 2020

Fonte: Il Tempo, Vittorio Sgarbi twitter, Chef Rubio twitter

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Il Tempo, Account ufficiale VIttorio Sgarbi e Chef Rubio