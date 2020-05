Coronavirus, per gli infermieri del paziente 1 niente più che 60 euro

Il Governo ha deciso di premiare gli infermieri che si sono occupati del “paziente 1” di Codogno. Ma la ricompensa ammonta ad appena 60 euro.

Nel Decreto “Cura Italia” – spiega Il Giornale – il Governo aveva inserito anche un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Il bonus, tuttavia, non si rivolgeva proprio a tutti. Infatti era necessario non solo essere dipendenti ma anche non superare i 40.000 euro lordi annui. Tra i beneficiari di questa misura, dunque, anche gli infermieri. Misura che a molti potrebbe sembrare esigua considerando che da mesi continuiamo a parlare di loro come “eroi”, persone straordinarie dalla capacità quasi sovraumane. Non rendendoci conto che sono semplicemente persone! Esseri umani che mettono tanta testa e tantissimo cuore nel loro lavoro. Infatti, assieme a medici e operatori socio assistenziali, assistono i malati di Coronavirus ogni giorno e ogni notte in ospedali diventati ormai campi di battaglia. Ma comunque persone con esigenze normalissime come fare la spesa, pagare le bollette, l’affitto o le rate del mutuo. Insomma straordinari sì ma con esigenze econimiche come tutti gli altri. Eppure, nonostante i continui elogi non solo da parte di noi cittadini ma anche dei nostri politici, assai misera è la ricompensa economica prevista per i nostri “eroi”. Come ha spiegato il Corriere della Sera, il Governo ha deciso di ricompensare gli infermieri dell’ospedale San Matteo di Pavia che si sono presi cura del “paziente 1” di Codogno con la cifra di 60 euro. La cifra trovata in busta paga alla voce “bonus”, quindi, da 100 è ulteriormente scesa a 60 euro per la maggior parte di loro. E non è tutto. Infatti coloro che, per loro sventura, si sono pure ammalati, per il Covid 19 o per i turni massacranti, e, dunque, sono dovuti restare a casa in malattia, non hanno beneficiato neppure di questo “premio”.O ne ha ricevuto soltanto una parte. Ancora meno di 60 euro quindi. Infatti il premio è stato calcolato in base ai giorni di lavoro e non in base alle ore effettivamente svolte. Pertanto chi, a causa del suo stesso lavoro, è rimasto infettato dal Coronavirus e ha dovuto lavorare meno giorni, è stato, per così dire, “punito”. Gli infermieri di Pavia hanno scritto una lettera di protesta nella quale spiegano che la cifra, più che un premio, appare come un’offesa.

E, purtroppo, non è la prima volta che le decisioni dei partiti di maggioranza suscitano un certo stupore in tal senso. Già il mese scorso i senatori Dem e Cinque Stelle avevano bocciato la proposta della Lega di detassare del 70% gli stipendi di medici, infermieri e operatori sanitari.

