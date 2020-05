Le polemiche verso le decisioni del premier Giuseppe Conte per la fase due non si placano: da Palermo a Milano, commercianti in rivolta.

Sono le 9 del 4 Maggio a Milano, un orario in cui prima della crisi le numerose attività commerciali di Via Manzoni erano aperte e piene di persone. Invece, da da due mesi e più ormai, la città è deserta e silenziosa a causa del Coronavirus e delle misure di lockdown imposte per fermare i contagi. Qualche giorno fa, durante la festa dei lavoratori, tre rappresentanti scelti dai commercianti milanesi hanno percorso da cima a fondo le strade milanesi, raggiungendo Piazza della Scala con in mano delle buste, contenenti le chiavi di più di duemila attività che non fatturano da più di sessanta giorni. E probabilmente, in base a quanto prevede la fase due del Governo, rimarranno chiuse ancora fino all’ 1 Giugno. Una protesta simbolica quella dei tanti proprietari degli esercizi commerciali di Milano che, come tanti altri italiani, si trovano a conti fatti messi in ginocchio dal lockdown. In tanti, infatti, non hanno aperto neanche oggi, 4 maggio, a causa delle condizioni estremamente limitative imposte. Altri, invece, sono ancora bloccati causa decreto.

“Stiamo consegnando al sindaco le chiavi di attività come parrucchieri, cinema e negozi in segno di protesta”. Questo quanto ha dichiarato alla Repubblica il portavoce dei partecipanti alla manifestazione pacifica, Alfredo Zini, a sua volta proprietario di un esercizio commerciale nella città lombarda. “Stiamo perdendo il 70% del fatturato e dovremo pure affrontare spese per mettere a norma le attività. Non ci hanno dato nessuna risposta”. Ha proseguito affranto ma schietto. E la manifestazione di Milano non è un caso isolato: infatti, iniziative analoghe sono sorte un po’ in tutta Italia, da nord a sud.

E’ il giornale La Sicilia a riportare che sempre l’1 Maggio, festa dei lavoratori, oltre duecento negozianti palermitani sono scesi in piazza, muniti di mascherine, per manifestare il loro dissenso nei confronti delle misure di sicurezza della fase due. L’iniziativa è stata coordinata dal consigliere comunale di Palermo, Stefano Santoro, che ha anche lanciato un appello al presidente della regione Sicilia Nello Musmeci affinché “Prenda in mano la situazione e disattenda le norme del Governo. Altrimenti, molte attività commerciali dovranno chiudere”. La protesta è stata dispersa dalla polizia, scatenando la reazione di Santoro che ha protestato sostenendo che nessuno si è preoccupato di intervenire quando sono state le associazioni dei partigiani a manifestare in strada il 25 Aprile. In Toscana – secondo quanto riportato da L’economia – la protesta non si è svolta per strada, bensì per via telematica con la Confcommercio regionale che ha inviato messaggi ai commercianti invitandoli a richiedere al premier Giuseppe Conte una riapertura anticipata di due settimane per prevenire ulteriori perdite nel fatturato. In Umbria i portavoce dei proprietari delle attività interessate dal decreto dichiarano di essere pronti a “Proteste decisamente eclatanti” . Invece in Friuli Venezia Giulia la Confcommercio di Udine ha invitato tutti a prendere parte a un flash mob su Facebook, un ultimo tentativo di farsi sentire sui social prima di scendere in piazza come hanno fatto a Palermo.

Una situazione decisamente spinosa da gestire. Da un lato non si può riaprire indiscriminatamente rischiando una seconda ondata di contagi. Dall’altro è evidente che siamo di fronte a un ecatombe economica e che saranno moltissimi i proprietari di attività a trovarsi in una situazione insostenibile ben prima della riapertura prevista il 1 Giugno. Il Governo si limita a diffondere, ogni giorno, il bollettino quotidiano della Protezione Civile. I decessi sono quasi 28.000 dall’inizio della pandemia. Ma, la crisi economica, potrebbe causare altre “vittime” del Coronavirus. Una cosa è sicura, se le persone non riceveranno risposte esaurienti, le manifestazioni continueranno.

Fonti: La Sicilia, Repubblica, L’economia

