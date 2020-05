Coronavirus, fase due: molta confusione su cosa si potrà fare

Ancora molta confusione sulle restrizioni che resteranno in atto anche dopo il 4 maggio. In attesa che Palazzo Chigi faccia chiarezza, arrivano le prime ordinanze regionali.

Quel che è chiaro è che da lunedì 4 maggio alcune realtà produttive riapriranno i battenti. E che, tutto sommato, potremo riprendere ad uscire un po’ di più. ma dove? Come? Per incotrare chi? Sport sì o sport no? I dubbi per gli italiani restano ancora moltissimi. Infatti – secondo quanto previsto dal nuovo Dpcm – si potrà andare a fare una corsa anche oltre i 200 mt da casa purchè non si oltrepassino i confini regionali. Si potrà andare nella propria seconda casa ma non vi si potrà dormire. Si potranno vedere “congiunti e affetti stabili“. E su quest’ultimo punto i punti interrogativi – permettetemi il gioco di parole – sono infiniti. A fare un po’ di chiarezza è intervenuta l’avvocato Giulio Bacosi la quale – riferisce l’Ansa – ha precisato che con il termine “congiunti“, secondo il Codice Penale, s’intendono unicamente familiari e coniugi. Tuttavia, avendo introdotto il premier, in un secondo tempo, anche il concetto di “affetto stabile“, la cerchia allora si allarga anche ai fidanzati e alle persone che si amano. Ma, puntualizza l’avvocato Bacosi: “Si consente di potersi incontrare anche a due persone che si amano nel contesto di un rapporto che non sia meramente occasionale”. Ma poi aggiunge che potranno incontrarsi anche amici e conoscenti per i quali, tuttavia, appare un po’ più arduo il compito di stabilire se il rapporto è “stabile” oppure no.

E – riferisce il Corriere della Sera – Palazzo Chigi sta lavorando per dare indicazioni chiare in merito alla possibilità di fare attività sportiva. L’Italia, ormai, è diventata un Paese di runners e sono in tanti a chiedersi e a chiedere cosa sarà o non sarà consentito fare da lunedì 4 maggio in termini di attività motoria. Infatti, uno dei problemi principali, è che se si potrà fare attività fisica anche oltre i confini del Comune, allora in molti potrebbero approfittarne per fare un “salto” ogni giorno nelle seconde case al mare o in montagna.

E, come prevedibile, non essendoci ancora indicazioni chiare da parte del Governo, ogni Regione sta dettando le sue regole. E così, nelle ultime ore, si scopre che ciò che si potrà fare in Sicilia sarà assolutamente vietato, ad esempio, in Toscana. Infatti -spiega la Repubblica – mentre in Sicilia il Governatore Nello Musumeci consentirà gli spostamenti nelle seconde case (sempre dentro i confini della Regione)purché stagionali e non giornalieri, il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, li vieterà. In Liguria, invece, si potrà andare nelle seconde case anche in due ma solo per lavori di manutenzione ma si dovrà rientrare entro sera. In Abruzzo il Governatore Marsilio ha fatto cadere il divieto di passeggiate in spiaggia e, a quanto pare, anche la Regione Marche ha intenzione di fare lo stesso. Ancora in Sicilia Musumeci ha autorizzato la riapertura dei circoli sportivi dove si praticano sport individuali. Il Dpcm consente il rientro presso la propria residenza o domicilio. Ma alcune Regioni, come Campania e Basilicata, imporranno 14 giorni di quarantena a chi fa ritorno e sarà obbligatorio anche sottoporsi al tampone.

Insmma l’unica certezza è che, al momento, non abbiamo certezze!

Fonte: Ansa, Corriere della Sera, Repubblica

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]