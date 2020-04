Da Salvini a Giorgia Meloni e perfino Matteo Renzi: opposizione e maggioranza sembrano prepararsi a prendere il posto di Giuseppe Conte.

Matteo Renzi negli ultimi due giorni ha sostenuto che il governo non può tenere il paese agli “arresti domiciliari”; poi, in un’intervista, che “il governo sta calpestando la Costituzione”. Appare evidente, quindi, che la maggioranza si stia sgretolando, visto che fare opposizione non è certo il ruolo del leader di “Italia Viva”. Le parole di Renzi segnano un punto di rottura tra le parti, a sottolineare ancor di più come non solo il governo non sia all’altezza della fase due, ma anche come sia stato totalmente impreparato ad affrontare l’emergenza, tanto che le misure non hanno funzionato come avrebbero dovuto e dopo due mesi dal lockdown sembra essere ancora al punto di partenza. O quasi.

Secondo Matteo Renzi, scrive l’HuffPost, “finito il lock down finisce anche la ragione di esistere del governo”. E non solo. Le misure restrittive non sarebbero state prese, secondo l’ex Pd, per rispondere ad uno stato di necessità, ma per pura strategia politica. Matteo Renzi, riporta Repubblica, avrebbe persino chiamato Gianni Letta, secondo voci di Forza Italia, insistendo sulla necessità di dover far uscire di casa gli italiani per poi, eventualmente, uscire dalla maggioranza. Si auspicava ad una collaborazione tra le parti, tempo fa. Ma ora ogni tentativo pacificatore sembra essere sfumato. Il tema posto da Renzi circa l’incostituzionalità dei Dpcm varati da due mesi a questa parte, è stato sollevato anche da autorevoli giuristi, a partire da Sabino Cassese e Gianmaria Flick. E a spingere ad un richiamo più forte della Costituzione, è stata anche la totale assenza durante il Covid-19 del Parlamento, quasi mai consultato e lasciato a rivestire un ruolo puramente di contorno. Democrazia è quando si ha questo: il parlamento. Uno dei primi pilastri di uno Stato democratico. Invece, lo Stato in cui ci troviamo somiglia – pur con le dovute distanze – ad una situazione dittatoriale, dove al potere c’è uno – Giuseppe Conte – che decide, appunto, senza consultarsi con le parti, ma preferendo invece la consulenza delle task-force di esperti. 450, circa.

E sarebbero proprio gli esperti, a quanto pare, ad avere in questa circostanza più potere delle parti politiche in una situazione che invece la invoca, la politica. Perché è la politica che in certe catastrofi deve prendere in mano la nave che affonda e dirigerla verso un porto sicuro. E invece, finisce che anche la fase 2 sembra essere stata totalmente definita da un documento stilato proprio dal team che affianca Conte. E’ a quel documento che ha fatto riferimento nell’alleggerire le misure di contenimento. E’ a quel documento che ha guardato quando ha introdotto due righe al modulo di autocertificazione per permettere di far visita ai congiunti e di rientrare al proprio domicilio. Siamo sulla rotta via? Non credo. Siamo in mani sicure? Non credo neanche quello. Sembra proprio di essere in mezzo al mare, travolti dalle onde, imbavagliati da rimandi, decreti, bozze che fuggono da Palazzo Chigi, autocertificazioni che durano qualche giorno, decisioni dei Presidenti di Regione il cui ruolo, anche quello, è tutto un forse.

“Congiunti? Anche no”

E a far diventare timori certezze, e a trascinare verso uno stato oppositivo anche chi, fino a qualche giorno fa, era dalla parte di Conte, è stato proprio l’ultimo Dpcm, in vigore dal tanto famoso 4 maggio che, tuttavia, di diverso dal precedente avrà ben poco. Il Parlamento è il grande assente di questo Coronavirus, mentre la confusione prende piede: provvedimenti di dubbia natura per cui si stabilisce il principio che la salute è più importante non solo del Pil, ma anche della libertà. Per cui, spetta a un vigile stabilire se si esce, perché si esce, e che tipo di relazione si ha con la persona che si incontra. In una conferenza di mezz’ora, in cui Conte è apparso confusionario; per alcuni ubriaco, ironizzano sui social; per altri stanco, il Presidente del Consiglio non ha avuto il merito di fare chiarezza – cosa che, invece, la comunicazione istituzionale richiede. Tutt’altro, ha alimentato sconforto e confusione – tanto che la parola “congiunti” è stata la più cercata su Google in meno di un’ora. E la colpa non è degli italiani che non conoscono la grammatica – non sempre, almeno. Il problema è che ogni parola pesa, specie se sei il Presidente del Consiglio, specie se usi un termine ambiguo che lascia spazio ad interpretazioni quando l’obiettivo di parlare a reti unificate è quello: non lasciare interpretare, ma chiarire. Meglio poche parole e chiare che tante confuse. Le basi di qualsiasi tipo di comunicazione.

E, tra l’altro, meglio non interpretare, se in quel termine si evidenzia una gerarchia legata alla condizione della famiglia e in un attimo si mettono in ordine di importanza i legami personali. Vanno bene, dunque, i nonni, i figli, le zie, i cugini. Ma gli amici, no. E non è andata meglio quando da Palazzo Chigi è arrivata una nota chiarificatrice sul termine: “I congiunti sono anche gli affetti stabili”. E come, esattamente, si definisce un affetto stabile? In base al tempo? Quindi, il legame tra due persone che stanno insieme da diversi anni – anche se in quel legame ci sono tradimenti, odi, rancori – è valido. Mentre un legame nato da pochi mesi, dove magari c’è ancora amore, non è considerato stabile. E anche non parlando d’amore, chi e in che misura e in che contesto può definire con certezza la natura di un legame affettivo visto che l’affettività è una sfera irrazionale, che sfugge al tempo e alle categorie logiche?

La strategia di Matteo Renzi

Questioni, queste, che hanno trascinato dalla parte opposta anche chi un po’ di fiducia, nell’azione del Premier, ce l’aveva, fino a qualche tempo fa. Perché, se si passano mesi ad insistere sul fatto che qualsiasi tipo di famiglia è una famiglia – lgtb compresi – allora non è possibile che in uno stato di emergenza si mettano limiti a ciò che i limiti li ha sempre rifiutati. Almeno, questo è quanto fatto dalla maggioranza. La stessa maggioranza che oggi si spacca e grida all’incostituzionalità. Matteo Renzi cavalca, forse con un pizzico di strategia, la bandiera della Costituzione. Quella che, per intenderci, non perde mai e che funziona sempre. Una mossa astuta, che autorizza il leader di Italia Viva a fare retromarcia nei prossimi mesi giocando una carta vincente. Insomma, tutti stanno preparando il terreno per mettere Conte alle strette. Se ne sono accorti tutti. E mentre la maggioranza prepara i bagagli, l’opposizione prova a fare il suo, con discreti successi. Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono infuriati, dicono, per ciò che sta accadendo. Ma, di fatto, a parte scioperi davanti Palazzo Chigi con tanto di mascherine in bella mostra, nulla è stato fatto neanche neanche da chi si oppone.

Salvini ha perso sul campo 5, secondo qualche sondaggista addirittura 9, punti percentuali. Forse perché, in effetti, gridare al Mes quando il Mes ancora non c’è – finendo sotto accusa a reti unificate, per quanto sia stata una mossa sbagliata e azzardata – non lo ha favorito, in un momento in cui gli occhi di tutti sono sbarrati sull’informazione e sulle fake news. Matteo Salvini il politico potrebbe davvero farlo, l’ha fatto e se l’ha fatto è perché non tutte le sue idee erano malsane, almeno per chi l’ha votato e portato al potere.Ma sbaglia il contorno. Gli scivoloni e i passi falsi che lo spostano dall’essere il politico perfetto al bersaglio di turno. Certo, anche la sua è tutta strategia per annullare le distanze. Ma il contesto, questo sconosciuto, andrebbe rivisto. Il capo della Lega, che ama stare nelle piazze, discutere sui social e vivere tra la gente, oggi ricopre un ruolo marginale e si riduce a dirette sui social.

Il prossimo governo

Ma, mossa inaspettata, i due Matteo potrebbero fare comunella. Renzi e Salvini, dalla stessa parte. Del resto il primo è sempre un ex democratico e i democratici, si sa, si spostano come si sposta il vento. Peggio di loro solo i 5 stelle, che si sono presentati al popolo come salvatori dell’Italia e hanno stretto accordi con tutti, proprio tutti, per lasciare alla fine Conte che, tanto per ricordarlo, è un tecnico trovatosi a fare il politico con un po’ di fortuna. E che non sia un politico, spiace dirlo, si vede e si percepisce. Certo, magari abbiamo scansato un fosso avendo lui e non altri; e guardando al futuro chissà cosa ci aspetta. Un esecutivo Renzi- Salvini è un’ipotesi quasi oscena, in effetti. Ma tutti vogliono rientrare in gioco cavalcando l’onda dei passi falsi di Conte. E visto che un’alleanza con Salvini fa storcere il naso a tutti, il leader di Italia Viva punta su Forza Italia, chiamando Gianni Letta e parlando di “un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire”, invitando Berlusconi ad abbandonare le posizioni oltranziste della destra sovranista per cambiare registro. I 158 berlusconiani potrebbero prendere il posto dei grillini.

È un disegno del quale – neanche a dirlo – Zingaretti e tutto il Pd non vogliono sentir parlare. Tra l’altro, quando l’emergenza sanitaria finirà, c’è da fare i conti con l’economia. E se la parte più difficile può sembrare questa attuale – cioè fare i conti con una pandemia mondiale – il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare. Quando ci sarà da discutere sui conti, bilanci, licenziamenti, fondi: chi ci sarà alla guida? Chi si assumerà questa responsabilità? Giuseppe Conte è stanco. A tratti esausto e disperato. Il timore, a vederlo in conferenza stampa, è che possa scoppiare da un momento all’altro. E che sia un uomo, e come tutti gli uomini fragile, lo sappiamo. E sappiamo anche che quella che si trova a gestire non è una situazione facile, per niente. Quindi, se anche dovesse piangere a reti unificate, lo comprenderemmo, forse. Ma, quando si elogia e si convince di aver agito bene, allora storciamo un po’ il naso. Perché essere umili non basta, e quando i fatti non ti danno ragione meglio andarci cauti con gli auto-elogi. Perché pochi vorrebbero essere al suo posto. E se a confortarlo, fino a poco fa, c’era l’appoggio di molti, oggi ci sono le critiche di tanti che non aiutano. La fotografia dell’Italia in questi giorni è questa: Giuseppe Conte da solo, perché ha scelto di essere solo. Fuori, la pandemia che distrugge. E, a Palazzo Chigi, le trame di chi non vede l’ora di fare lo sgambetto e sedersi in poltrona.

Chiara Feleppa

Fonte: Repubblica, HuffPost

