Silvia Romano ai musulmani: “Che Allah vi benedica”

Silvia Romano, da poco tornata a casa con il nome di Aisha, benedice tutti i musulmani che, in questi giorni, le hanno manifestato affetto e vicinanza.

Dopo la liberazione della copperante Silvia Romano,rapita nel novembre 2018 da un gruppo di terroristi jihadisti, diverse sono state le polemiche. Alcune legate al presunto riscatto che lo Stato italiano avrebbe pagato ai rapitori. Altre dovute, invece, alla scelta della giovane di convertirsi all’Islam. Infatti durante la prigionia Silvia, grazie alla lettura del Corano – a quanto lei sostiene – si è convertita all’Islam e ora si fa chiamare Aisha come la moglie favorita del profeta Maometto. Così, in men che non si dica, su Silvia hanno iniziato a piovere insulti e minacce sui social. Per rispondere a questa ondata di odio, in questi giorni, su Facebook, sta girando un video in cui moltissimi musulmani che vivono in Italia esprimono messaggi di affetto e solidarietà a Silvia. Il video è stato realizzato da La Luce, un giornale su cui scrivono prevalentemente persone di fede musulmana, fondato da Davide Piccardo, figlio di Roberto Piccardo, uno tra i primi italiani convertiti all’Islam tanti anni fa nonché traduttore di una versione del Corano. La giovane Silvia Aisha Romano – riferisce Il Giornale – ha rotto il silenzio di questi giorni con un messaggio di ringraziamento verso i suoi “fratelli” musulmani: “Che Allah vi benedica per tutto questo afetto che mi state dimostrando. Questo video è un’emozione grande. A presto In Sha Allah”. La ragazza, agli inquirenti, aveva spiegato di aver imparato un po’ di arabo dai suoi carcerieri e di aver dichiarato, durante il rito di conversione all’Islam, che “Allah è l’unico Dio“.

Ancora nessun ringraziamento, invece, verso gli italiani non musulmani che in questi giorni stanno portando fiori e bigliettini sotto il portone della casa in cui Silvia Aisha vive con la sua famiglia. Anzi i fori non sono nemmeno ben accetti a quanto pare. Infatti – il Corriere della Sera – la madre della ragazza li ha lasciati tutti in strada. E ai giornalisti che le hanno chiesto la ragione, la donna ha commentato secca: “Qui non abbiamo morti”.

