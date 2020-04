Era la sera del 9 marzo quando il premier Giuseppe Conte, decise di fare un passo nella direzione mai tentata prima. Era inevitabile, per come si erano messe le cose. Dopo 45 giorni tentiamo un primo bilancio.

Il premier lo sapeva benissimo e forse sapeva anche altro. Le cose si erano messe male: “tempo non ce n’è” disse l’inquino di Palazzo Chigi, in un italiano che poteva essere migliore. Erano passati 17 giorni dalla mezzanotte del 20 febbraio quando l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, diede la notizia di un 38enne positivo al Covid-19 a Codogno. Nel corso della giornata saliranno a 15 i contagiati. E, quello stesso giorno, il 21 febbraio, si scopre un altro focolaio, a Vo’ Euganeo, provincia di Padova. C’è il primo morto, un 78enne. Viene a mancare in tarda serata alle 22, 45 di quel giorno cruciale. Una manciata di ore e l’Italia non è stata più la stessa.

Lo “Stato di Emergenza” non è servito

Il 31 gennaio la Gazzetta Ufficiale aveva pubblicato una delibera del Consiglio dei Ministri: era lo Stato di Emergenza stabilito per 6 mesi in ragione di un allerta per la “salute pubblica” causata dal Coronavirus. L’emergenza era stata sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ il giorno prima. La delibera parla della necessita’ di applicare misure adeguate in previsione di una imminente “crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica incolumità’”. La crisi è dovuta ad “agenti virali trasmissibili” e il pericolo riguarda anche l’Italia.

Il giorno prima il Governo aveva deciso di bloccare i voli da e per la Cina. La misura aveva suscitato perplessità tra gli addetti: “Migliaia di passeggeri cinesi arrivano in Italia facendo scalo a Dubai, a Doha, a Istanbul, a Mosca“. Così si era espresso il dirigente di una società cinese operante nei trasporti, tra Cina ed il resto del Mondo, parlando al Corriere. Tre settimane dopo, quando in Italia l’epidemia aveva iniziato a bussare, Walter Ricciardi componente della dell’executive board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità esprimeva, riguardo al blocco dei voli, un giudizio non dissimile: “E’ una decisione senza evidenza scientifica. E può essere controproducente, perché tramite altri scali internazionali possono entrare persone provenienti dalla Cina delle quali si finisce per perdere il controllo” un concetto ribadito più volte dalla OMS, sosteneva Ricciardi.

Cornavirus, un buco di venti giorni

Cosa abbia fatto il Governo, oltre al blocco dei voli da e per Cina, nel periodo intercorso tra il 30 gennaio ed il 21 febbraio non è dato sapere. Certo non ha usato quelle tre settimane per potenziare le strutture ospedaliere esistenti, o crearne di nuove. Non sembra essersi dato pena nell’approvvigionamento di adeguati dispositivi di protezione per i sanitari nè per creare condizioni ai autarchia nella produzione di essi, a partire dalle mascherine la cui reperibilità è diventata, nelle settimane successive al lockdown, e ancora adesso, un problema cruciale. Il Governo a gennaio, nella persona del premier, ostentava sicurezza. Quando l’allarme da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità datato 30 gennaio è diventato, tre settimane dopo, un problema reale, c’è stata la corsa per evitare il disastro: ventilatori polmonari ordinati con massima urgenza, ospedali costruiti dal nulla, reparti rivoltati come guanti e adibiti alla ricezione dei contagiati. Ma, per certi aspetti, era tardi, drammaticamente tardi. Il virus era entrato come una spada nel burro e già era al di là delle esili, o inesistenti, barriere predisposte a fronteggiarlo.

E così arriviamo al 9 marzo scorso sera in cui il premier Conte decise di “chiudere l’italia”. In quel momento, 17 giorni dopo il primo caso, le vittime erano 463: un numero spaventosamente alto che mostra il costo, in termini di vite umane, di quelle tre settimane di vuoto seguite al 31 gennaio: complessivamente 48 giorni di incertezze in cui il virus ha potuto diffondersi e deflagrare. Quando l’epidemia era un’eventualità concreta, il 27 gennaio, il premier non esitò a dire che l’Italia – con 5000 posti di terapia intensiva sull’intero territorio nazionale, senza dispositivi di protezione per il personale sanitario, senza ventilatori e senza una struttura di raccolta, ricezione e analisi tamponi – era “pronta“. Come non è dato sapere.

Il lockdown funziona?

Ora la questione cruciale, dopo un lockdown previsto fino al 3 aprile, esteso al 13 aprile, prorogato al 3 maggio, è se funziona o meno. La risposta, temiamo, è già nel continuo rinvio del giorno di “apertura”. Ogni proroga rivela una previsione fallata, una tempistica studiata a tavolino e lì rimasta, mentre il Paese reale soffriva l’impossibile, prima di soffrire ancora di più le conseguenze economiche di queste scelte. Non lamentiamo la scelta in sè, semmai il ritardo. Il 2 marzo i morti erano 52, due giorni dopo, il 4 marzo, erano 107, più che raddoppiati e non c’era ragione alcuna, in un’Italia del tutto impreparata, per pensare che il trend potesse avere un’inversione. E, infatti, il 12 marzo i morti sono 1016 il 19 marzo 3.405.

Intanto la Protezione Civile, ogni giorno, immancabilmente, portava all’attenzione del Paese i numeri del contagio. Non si comprende ancora bene se per certificare un fallimento o intimorire l’opinione pubblica e indurla a non violare il lockdown. Di affidabile i numeri hanno poco: già in tempi normali raccogliere informazioni da fonti diverse – le Regioni, ognuna con un sistema sanitario e propri criteri di raccolta dati – avrebbe difficilmente reso possibile una valida elaborazione e raffronto dei dati. Proibitivo farlo ora, giorno per giorno, ad un ritmo così sostenuto. Se ne accorgono presto tutti. E’ lo stesso Angelo Borrelli a capo della Protezione Civile a riferire che il dato dei contagiati è fatalmente sottostimato. Si parla di un rapporto di 1 a dieci con un numero di positivi, in Italia, che oscilla tra i 5 ed i 6 milioni. Il numero dei contagi non è reale, mai. L’unico elemento che può fornirci indicazioni, molto vaghe, è la tendenza: se, al di là del numero che non conosciamo, il dato numerico di cui parla la Protezione Civile progredisce o arretra. Gli altri elementi certi sono rappresentati dal numero dei morti, dai numeri delle terapie intensive e dalle degenze in ospedale. Gli altri, quello dei guariti e quello delle persone in isolamento domiciliare soffrono una vaghezza non dissimile da quella sul numero dei contagi.

Cosa dicono i numeri che abbiamo

Ebbene dopo 45 giorni di contagio possiamo dire che il lockdown non funziona, o funziona poco, troppo poco. E’ una conclusione a cui ci sembra inevitabile giungere se si considera un elemento inizialmente dato per certo: dal contagio alla manifestazione dei primi sintomi sarebbero intercorsi mediamente 14 giorni. Così hanno detto e ripetuto. Questo avrebbe significato che dopo 15 giorni di lockdown le persone che fossero state contagiate il 10 marzo, ma ancora senza sintomi, avrebbero dovuto manifestare i sintomi della malattia al più tardi entro il 25 marzo. A quella data, dunque, avemmo dovuto avere il “picco” e, dopo, un’inversione di tendenza più o meno rapida, la famosa discesa.

Non è un caso che una prima data per la fine del lockdown era stata fissata al 3 aprile, quando prevedibilmente, il Governo ed i suoi esperti ritenevo sarebbe già iniziata, da qualche giorno, la fase discendente. Quali sono stati, invece, i dati del 25 marzo e quelli 3 aprile? Rispettivamente di 7.503 morti il 25 marzo e 14.681 il 3 aprile. Le persone in terapia intensiva passano da 3.489 a 4.068, i ricoverati da 23.112 a 28.741, le persone contagiate in isolamento domiciliare passano sono 30.920 il 25 marzo e 52.570 il 3 aprile. Oltre a loro ci sono milioni di italiani a casa, per i quali la possibilità di contagio, dal 10 marzo, si è ridotta drasticamente. Ciononostante non c’è nessuna inversione di tendenza.

Il Governo rilancia, allora, e fissa la fine del lockdown al 13 aprile. E quali sono stati i numeri quel giorno? I morti sono passati da 14.681 a 20.465, le persone in terapia intensiva da 4.068 a 3.268, i ricoverati da 28.741 a 28.063, le persone in isolamento domiciliare da 52.570 a 72.333. Le persone “ufficialmente” contagiate sono continuate a salire, inesorabilmente, durante tutti i 45 giorni di lockdown.

“Non trasformeremo l’Italia in un lazzaretto” diceva il premier Conte il 22 febbraio, quando era ancora il tempo. Il 15 aprile siamo arrivati a 165.155 malati, un numero enorme ed enormemente sottostimato per ammissione dei tecnici. Ma al di là del numero quello che rileva è la tendenza, costante, all’incremento dei contagi, ogni giorno, con valori di crescita intorno a 2-3% sul dato complessivo. Mai un segno meno. Cosa fa allora il Governo? Rilancia e fissa una nuova proroga, al 3 maggio, e parla di fase 2, quella della riaperture. Ma, dati alla mano, è evidente che siamo ancora nella prima fase. Del resto se il Premier ha deciso un lockdown quando i deceduti erano 463 le persone in terapia intensiva 733 i ricoverati 4.326 e le persone in isolamento domiciliare 2.936 sembra impensabile un provvedimento di riapertura se non quando i numeri non saranno scesi al di sotto di questa soglia. Ma pensare che si scenda così rapidamente prima del 3 maggio è realistico?

Il Premier Conte sembra in un cul de sac, e questa è una sciagura per il Paese. Non ha predisposto controffensive quando era ancora in tempo, ha deciso il lockdown tardi e con troppe incertezze, teme il collasso economico e ha fretta di riaprire. Siamo drammaticamente in affanno sul programma per contrastare l’epidemia. Dopo 45 giorni l’unico risultato tangibile è il blocco e l’implosione della capacità produttive. C’è da non dormirci la notte. Ora il premier si trova tra due fuochi: da una parte gli industriali che chiedono di riaprire, dall’altra il mondo scientifico che chiede il contrario. Hanno ragione entrambi. Conte tenta la carta del “team di esperti”: una decisione a metà che rivela il disperato bisogno di una responsabilità collegiale che lo sollevi da un peso insostenibile, anche per uomini di Stato con ben altra caratura.

Un problema di metodo e di merito

Parliamo di metodo. Certo sarebbe stato utile, anche al premier, fissare soglie numeriche per stabilire sia la gradualità del lockdown sia l’allentamento delle misure. Se lo avesse fatto, tutti, lui per primo, saremmo stati in grado di comprendere in che punto della notte eravamo. Dire, per esempio, che il lockdown si sarebbe attuato superata la soglia dei 50 decessi e dei 1000 ricoveri avrebbe preparato tutti a quanto stava per accadere, senza disordinate fughe al Sud. Dire, al contrario, che l’allentamento del lockdown avrebbe avuto inizio quando la decrescita si fosse assestata valori simili, o comunque su una regressione significativa, predeterminata in origine, avrebbe sollevato Palazzo Chigi dallo straziante rito che ha portato a stabilire, per tre volte, il periodo di contenimento.

C’è anche un problema di merito ed attiene alla fase due: nonostante un rischio pandemia noto da gennaio il Governo non è ancora riuscito ad rendere agevole e ragionevole – in termini di reperibilità e di costi – l’accesso a dispositivi di protezione che potrebbero essere obbligatori per la popolazione dopo due mesi di lockdown. E chissà per quanto tempo. C’ è un problema di reperibilità e di costi. Un ostacolo pratico, enorme, un aggravio economico di non minore entità. C’è da augurarsi che, travolti dalla prima ondata, l’Italia non si trovi scoperta anche dinanzi alle seconda che dovrebbe presentarsi, dicono gli esperti singolarmente in accordo sul punto, entro l’autunno. Le premesse non sono delle migliori.

Quello che non è stato fatto

Qualche alternativa alla modalità di lockdown c’era sopratutto dinanzi al dato, paradossale, secondo cui una parte significativa di contagi sarebbe attualmente di natura famigliare. Ci contagiamo chiusi nelle quattro mura a cui il Governo ci costringe.

Un’eventualità che non sembra sia stata presa neanche in considerazione era quella di un lockdown limitato a particolari fasce di età della popolazione: gli anziani, appunto, già in larga parte fuori dall’attività produttiva: l’economia del Paese non ne avrebbe risentito. Ragionevole la chiusura delle scuole e la limitazione a luoghi ed eventi che creano assembramento. Per le attività produttive erano da attuare, subito, regole pensate ex novo a tutela della forza lavoro: uffici e fabbriche con fasce orarie dalle 5 del mattino alle 10 di sera, e alcune attività convertite in notturna così da ridurre del 50% ed oltre l’ordinaria interazione tra le persone. Allo steso tempo si doveva procedere al ripristino di presidi sanitari dismessi e la creazione di nuovi, così da contenere l’impatto sulle strutture ospedaliere. In altre parole, senza chiudere l’Italia, senza uccidere l’economia si sarebbe dovuto attuare prima e subito quello che si sta pensando ora per la fase della ripartenza.

Le domande che restano sul tavolo

Oltre alla paura ora restano le domande. Una figlia delle altre. E sono domande che dopo mesi di pandemia non trovano risposte certe e pesano, queste risposte vaghe e assenti. Vorremmo sapere che senso ha, propriamente, parlare di “guariti” da Coronavirus se, per esso non abbiamo una cura. Non ci è stato ancora detto se i guariti lo sono davvero, se possono incorrere in ricadute e contagiare gli altri e quanti giorni dopo la loro guarigione. Non sappiamo per quanto tempo i guariti sono stati in degenza negli ospedali. Non sappiamo se gli asintomatici guariscono, se hanno solo una debolissima, innocua, ma permanente presenza del virus e se questo li rende immuni o passabili di ricadute per loro stessi e di contagio per gli altri. Domande cruciali, attuali e concrete, che dovrebbero trovare risposta davanti alla casistica ormai sterminata del Covid-19. Domande che vorremo fossero messe sulla scrivania di Palazzo Chigi, quando verrà firmato il prossimo decreto, e quello successivo e quello dopo. Si è fatto tardi e siamo al buio, ormai, e nè la Scienza nè il Palazzo sembrano in grado di accendere una luce, ora.

