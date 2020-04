Merkel dice no agli Eurobond, accordo europeo per un Mes “morbido”

L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Che il tavolo si rovesciasse sembrava improbabile, anche per l’assenza di alternative nel breve periodo. Dopo lo stallo di due notte fa, quando la riunione fiume in videoconferenza di sedici ore si era rivelata un fallimento, i ministri delle Finanze dell’Unione avrebbero trovato l’intesa. Ma chi ha vinto?

La riunione è iniziata alle 21:30 e a spiegare com’è finita ci ha pensato Wopke Hoekstra, Ministro olandese delle finanze: “Dopo lunghe e intense conversazioni l’Eurogruppo è giunto a una buona conclusione”. Quale sarebbe la conclusione? Sì al Mes, e no agli Eurobond, esattamente il contrario di quanto sulla carta richiesto dal Governo Italiano. Ma ci sono alcune differenze rispetto alle posizioni iniziali, spiega il ministro olandese: “Il Mes può fornire assistenza finanziaria ai Paesi senza condizioni per le spese mediche” e “sarà anche disponibile per il sostegno economico, ma a condizioni. E’ giusto e ragionevole“, ha aggiunto.

Per le spese sanitarie, secondo il documento siglato dll’Eurogruppo, la possibilità di utilizzo della linea di credito del Mes sarebbe ampia e incondizionata: “Il solo requisito per accedere alla linea di credito del Mes sarà che gli Stati si impegnino a usarla per sostenere il finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19″. Il documento aggiunge, tuttavia:“La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza”. E sopratutto si dichiara che, terminata l’emergenza: “Gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il quadro di sorveglianza fiscale europeo, inclusa la flessibilità“. L’Europa del rigore, quindi, quella che ha portato alla drastica riduzione del Welfare coerentemente con i dettami dell’austerità resta viva ed operante, pertanto. Poco importa se proprio quel rigore ha portato, negli ultimi anni, a quel taglio alla Sanità che ha portato Paesi come l’Italia ad un passo dal baratro.

L’Olanda, ariete di sfondamento del gruppo dei falchi, aveva da subito manifestato totale dissenso verso le proposte dell’Italia, specialmente per quanto riguarda gli Eurobond. L’Italia di Giuseppe Conte insieme ai Paesi dell’Europa meridionale, ha fino all’ultimo puntato tutto sugli eurobond chiedendo che venisse quantomeno specificato l’avvio di un Fondo che garantisse una sorta di mutualizzaizone. E se da una parte Angela Merkel si è schierata con i Paesi Bassi e Paesi scandinavi contro gli Eurobond. Dall’altra Emmanuel Macron si è fatto carico delle proposte italiane, spagnole e portoghesi per frenare la linea rigorista, soprattutto sul Mes.

Entusiasta il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, secondo cui l’intesa consiste in un “pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita“.

“Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalita del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla“, ha scritto in un tweet il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Il ministro francese all’Economia, Bruno Le Maire, ha scritto su Twitter: “Ottimo accordo tra i ministri delle Finanze europei sulla risposta economica al coronavirus: 500 miliardi di euro disponibili immediatamente. Un fondo di stimolo per il futuro“.

