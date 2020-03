Attilio Fontana: “Siamo sulla buona strada, ma ho visto in giro troppa gente, di nuovo”

Dalla Lombardia iniziano ad arrivare buone notizie. Le misure di contenimento sembrano dare i primi effetti, dal momento che la curva dei contagi è stabile da qualche giorno, e non aumenta. Il governatore della Regione Attilio Fontana è ottimista, ma c’è ancora molta strada da fare.

“Possiamo dire che stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo mantenendo quella linea che non è più in salita, non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione del contagio“. Ha aperto così, Attilio Fontana, nel quotidiano punto stampa sull’emergenza Coronavirus, emergenza che sta mettendo in ginocchio l’Italia ma soprattutto la Lombardia, ormai allo stremo. Il Presidente della Regione ha poi ribadito la necessità di restare a casa, e ha affermato di aver visto in giro più macchine e più gente, come se molti – dice – si fossero sentiti autorizzati dai discreti risultati a non rispettare le norme. Ma il punto è proprio questo, come già affermato da diversi esperti: non bisogna abbassare la guardia. “Se rincominciamo la vita normale, rischiamo che i numeri tornino ad essere negativi. Stiamo andando benino, manteniamoci ancora rigidi nel rispettare gli obblighi”, prosegue Fontana.

Quanto alle misure restrittive, in scadenza il 4 aprile, Fontana ha spiegato che proposta della Regione è di mantenere il contenuto dell’ordinanza ancora valida fino almeno alla metà di aprile. “Siamo in una fase positiva ma dobbiamo solidificarla“, ha detto, riporta anche Adnkronos. Infine il governatore ha fatto il punto sugli aiuti, informando che nel pomeriggio ci sarà una riunione di Giunta importante in cui verranno messi a disposizione 16 milioni per le famiglie con Isee più basso per contribuire a mutui e all’acquisto di materiale utile, ad esempio, a far studiare i figli a casa. Inoltre, ha informato che questa mattinail sottosegretario Rizzi ha ottenuto dal consolato della Repubblica Ceca 10mila tute per il personale sanitario, mentre il Banco farmaceutico ha donato 1,3 milioni di euro di farmaci, circa 60mila confezioni che verranno distribuite agli ospedali lombardi.

Questa mattina, Fontana è tornato alla Fiera per la benedizione dell’Arcivescovo Mario Delpini, dove ha incontrato tutti i lavoratori che in questi giorni hanno contribuito giorno e notte alla nascita della struttura. “Una grande opera che solo l’ingegno e la concretezza lombarda potevano realizzare in così poco tempo. A tutte le maestranze va il mio più sentito ringraziamento”, ha aggiunto, esprimendo anche la sua gratitudine sui suoi profili social.

🔴 Questa mattina sono tornato all'Ospedale della Fiera di Milano per la benedizione dell'Arcivescovo Mario Delpini…. Pubblicato da Attilio Fontana su Lunedì 30 marzo 2020

Fonte: Attilio Fontana Facebook, Adnkronos

