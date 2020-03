Papa Francesco ringrazia il conduttore Rai Fabio Fazio per le sue parole sul Coronavirus e su quanto gli stia insegnando. Antonio Socci invita il Pontefice ad andare in pensione.

Il Coronavirus in Italia e nel Mondo: una prova senza precedenti, almeno dai tempi della Secondo Guerra Mondiale. Quello di oggi è l’ennesimo bollettino che toglie il fiato: il totale dei decessi sfiora ormai quota 3000: le vittime sono 2978. I contagi si avvicino ai 30 mila. Impensabile un mese fa. Il contagio sta portando a galla aspetti umani e sociali che oltrepassano i limiti della medicina e della scienza. Il Pontefice, nel corso di un’intervista a Repubblica, si è soffermato sull’importanza di fare tesoro di questi giorni per rivalutare tante cose che, normalmente, consideriamo “piccole”. “In questi giorni posiamo ritrovare i piccoli gesti concreti di vicinanza verso le persone a noi vicine. I piccoli gesti sono decisivi, importanti. Se vivremo così allora questi giorni non andranno sprecati”. Ha poi aggiunto di aver pregato Dio affinché, con la sua mano benevola, fermi questa pandemia.

Qualche giorno fa il presentatore Rai Fabio Fazio ha firmato un articolo uscito sulla Repubblica in cui ha raccontato come il Covid 19 gli stia insegnando il valore di molte cose. In particolare il presentatore di Che Tempo Che Fa si è soffermato sull’importanza di pagare tutti le tasse, per i servizi pubblici, sanitari nello specifico. “Se oggi mancano ventilatori la colpa è anche di chi non paga le tasse. In questa situazione è evidente che chi evade non commette solo un reato ma anche un delitto”.

Parole che non sono passate inosservate a Papa Francesco. Il Santo Padre – intervistato dalla Repubblica – ha dichiarato di essere rimasto positivamente colpito dalle parole di Fabio Fazio e lo ha ringraziato. Il Papa ha ribadito il concetto che ogni nostro gesto ha conseguenze anche sul resto della comunità umana. Fazio, a sua volta, ha risposto sul suo profilo Twitter dicendosi “travolto dall’emozione” per essere stato menzionato da Papa Francesco.

Fabio Fazio ✔@fabfazio

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità.

Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.

Tuttavia le parole di Papa Francesco non sono piaciute a tutti. Il giornalista Antonio Socci, anzi, sembra non averle gradite per nulla e ha invitato il Santo Padre a valutare l’idea di andare in pensione. Socci ha biasimato non solo il fatto che Papa Francesco abbia ringraziato Fabio Fazio per le sue parole. Ha criticato anche altri gesti che il Santo Padre ha definito importati come l’accarezzare i bambini e i nonni della famiglia. Ha velatamente insinuato che il papa non abbia compreso in cosa consiste l’emergenza Coronavirus e lo ha sarcasticamente invitato a pansare al pensionamento.

Antonio Socci @AntonioSocci1 ·

Un papa che cita Fabio Fazio come la sua autorità di riferimento è da barzellette. Ma leggete il resto: “una carezza ai nonni, un bacio ai bambini”. Ha capito tutto del coronavirus (come si è notato dalla passeggiata per Roma). Non è l’ora di andare in pensione?

Fonte: Repubblica, Fabio Fazio Twitter, Antonio Socci Twitter

