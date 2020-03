Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega, è morto all’ospedale dove era ricoverato da qualche giorno per aver contratto il Coronavirus.

Il Coronavirus continua a fare vittime. Anche Nelio Pavesi, consigliere comunale leghista di Piacenza, è deceduto a causa di “alcune complicanze” che hanno aggravato la sua situazione, già precaria. Pavesi, informa Skytg24, era stato ricoverato nei giorni scorsi ed era risultato positivo al COVID-19. Nel corso del tempo, tuttavia, le sue condizioni sono andate via via aggravandosi portandolo al decesso.

Tra i primi a ricordarlo il Primo Cittadino di Piacenza Patrizia Barbieri, anche lei risultata positiva al virus cinese: “Ciao Nelio”, ha scritto sul suo profilo Facebook, “con grande dolore oggi ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per tutto l’impegno che in questi anni hai sempre messo nello svolgere il tuo ruolo. Mi mancherai”.

Ciao Nelio con grande dolore oggi ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per… Pubblicato da Patrizia Barbieri su Martedì 10 marzo 2020

Dispiacere anche da parte del Consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan , che ha diffuso una nota a nome di tutto il gruppo Lega: “Oggi è un giorno triste per il mondo della musica, per la Lega e per Piacenza”, si legge. “Nelio era un uomo perbene, padre sollecito, marito premuroso. Di lui ci rimarranno i suoi insegnamenti, la sua simpatia, il suo impegno e il suo amore per Piacenza, per la quale si è sempre battuto dai banchi del consiglio comunale”. Anche sul suo profilo Twitter, un messaggio di ricordo e affetto nei confronti di Pavesi:

Ciao caro Nelio Pavesi, continueremo a combattere anche per te. Aiutaci da lassù. — Matteo Rancan (@Matteo_Rancan) March 10, 2020

Cordoglio anche da parte di Matteo Salvini: “Sarò presto a Piacenza, appena la situazione lo permetterà, per onorare il lavoro e il sacrificio di Nelio e di tanti piacentini. Un abbraccio alla famiglia e agli amici di Nelio, amico e persona perbene, un leghista vero che non dimenticheremo”, ha commentato. Mentre Elena Murelli e Pietro Pisani, anche loro consiglieri della Lega, hanno ricordato Nelio come un “uomo fermo e coerente che ha attraversato con passo deciso la storia della Lega. Una brava persona, un amico sincero un uomo che non è mai sceso a compromessi”.

Che tristezza. Una preghiera e un pensiero alla famiglia.https://t.co/dfqZOVGc6Y — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) March 10, 2020

Sposato e padre di due figli, Nelio Pavesi era un noto volto della politica locale. Tra i primi iscritti del Carroccio nei primi anni ’90, è stato consigliere comunale dal 1998 al 2002. Nuovamente, dopo la vittoria del centrodestra alle amministrative, nel 2017. Ha sempre portato avanti le proprie idee politiche con coerenza e fermezza. Era molto legato alle tradizioni e ricordava con affetto e orgoglio lo zio, il campione olimpico di ciclismo Attilio Pavesi. Diplomato al conservatorio Nicolini, ha insegnato educazione musicale alle scuole medie per 37 anni. Secondo il quotidiano piacentino Libertà, Pavesi era stato amico personale del piacentino Flaviano Labò che era solito accompagnare al pianoforte.

Messaggi di condoglianze sono arrivati anche da Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, e dal Presidente della Regione Emilia Stefano Bonaccini. “In queste ore drammatiche per tutto il Paese il nostro impegno è massimo per superare questa crisi. Sul fronte sanitario, ma anche su quello economico e sociale”, ha affermato. Bonaccini ha parlato di un’emergenza senza precedenti, invitando i cittadini a fare fronte comune, rafforzando lo spirito di comunità e il sentimento di solidarietà tra le persone.

Fonte: SkyTg24, Patrizia Barbieri Facebook, Matteo Rancan Twitter, Lega Salvini Premier Twitter, Libertà

