La virologa e direttrice del One Health Center in Florida è intervenuta sull’epidemia che sta colpendo il nostro Paese. La nota virologa ha invitato alla calma ma si è detta preoccupata dell’immagine dell’Italia nel mondo.

Ilaria Capua, virologa di fama internazionale e Direttrice del One Health Center dell’Università della Florida, è intervenuta nuovamente sull’epidemia del nuovo coronavirus nel nostro Paese. Come riporta Fanpage, Capua invita alla calma ma a non sottovalutare la situazione. Non conosciamo il virus ed è per questo che bisogna trattarlo con attenzione: “Sulla sindrome simil-influenzale causata da Coronavirus ci sono pareri discordanti. Abbiamo pochi dati, una situazione in evoluzione ed un virus pressochè sconosciuto. Mi pare il minimo. Credo che si protrarrà sino a primavera avanzata”.

Una prova della differenza di vedute nella comunità scientifica è stato il recente scontro la virologa e Direttrice del Reparto di Virologia dell’Ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo e il virologo e Professore all’Università Vita del San Raffaele di Milano Roberto Burioni. Gismondo aveva invitato alla calma dal momento che, il nuovo coronavirus, risulta essere, a suo dire, non più di un’influenza. Parole che avevano scatenato la reazione di Burioni, che le aveva bollate come irresponsabili. Continua Capua: “Il virus sta circolando da settimane, se non da mesi, in Italia. E di questo dobbiamo ritenerci fortunati: perché vuol dire che è meno letale di quanto temiamo sia. E che ci abbiamo convissuto già da tempo senza particolari problemi. Ecco perché forse dobbiamo essere meno spaventati di quanto lo siamo ora”. Capua, nella serata di ieri è intervenuta a “PiazzaPulita”, su La7, ospite di Corrado Formigli, dove ha parlato dell’immagine che viene percepita nel mondo del nostro Paese. La virologa, che si trova a Miami, parla di un Paese che, visto da fuori, appare poco organizzato e in stato confusionario per l’arrivo del nuovo coronavirus. Spiega Capua: “Sono spaventate per come l’Italia sta apparendo. L’immagine è di un Paese confuso. Questo non va bene, sono epidemie che costano. Bisogna mostrare unità, organizzazione, competenza. Questo mi preoccupa, non il virus”.

Fonte: Fanpage, La7

