Giovanni Gentile: tutte le informazioni sul marito di Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne che entrerà nel Grande Fratello Vip.

Giovanni Gentile è dal 2018 il marito di Teresanna Pugliese, l’ex tronista e corteggiatrice d Uomini e Donne. E’ anche il padre del loro piccolo Francesco, nato nel 2015. Di lui in realtà non ci sono molte informazioni, visto che i due sono piuttosto riservati. Vediamo da vicino chi è.

Giovanni Gentile: chi è

Giovanni Gentile nella vita lavorativa fa l’imprenditore e arriva da una famiglia molto famosa di Napoli, che si occupa di smaltimento rifiuti. “La mia vita non è andata sempre liscia, per tutti ci sono le prove, e le mie le ho affrontate tutte – ha detto Teresanna-. Questa è stata la mia prima storia in cui sono stata amata realmente e dove ci sono stati progetti concreti”.

Visualizza questo post su Instagram Io e te ❤️🎁 #myfamily #ioete #merrychristmas Un post condiviso da Teresanna Pugliese (@teresannabellambriana) in data: 28 Dic 2019 alle ore 5:51 PST

“Giovanni è arrivato all’improvviso – ha detto del marito -, è stato un fulmine a ciel sereno e con lui ogni giorno è ancora bello come il primo. Incontrarlo è stata una svolta per entrambi. Lo vedo e me ne rendo conto da come mi guarda e mi parla. Quando ci siamo incontrati, uscivo da un periodo buio per la fine della storia con Francesco. Portavo i segni, la delusione di quella relazione: non è stata una scelta leggera per me quella di lasciare Francesco e rinunciare a lui, ma il peggio ormai era passato ed ero pronta a concentrarmi su di me”.

I due si sono sposati nel 2018 a Santa Maria Capua Vetere ed è stato seguito in esclusiva da Barbara D’Urso

