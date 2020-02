Teresanna Pugliese: chi è, età, carriera, vita privata dell’ex corteggiatrice

Teresanna Pugliese: tutte le informazioni sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che probabilmente entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip.

Teresanna Pugliese non è nuova al pubblico, visto che il suo nome è stato legato per diverso tempo a Uomini e Donne. Ma chi è Teresanna? Cerchiamo di conoscerla meglio.

Teresanna Pugliese: chi è

Teresanna nasce il 25 Luglio 1987 a Napoli. Figlia di Paola Liguori, attrice molto conosciuta nel territorio campano, non ha avuto un’infanzia semplice: a soli 4 anni è stata costretta insieme a sua madre e ai suoi fratelli a scappare di casa per colpa delle difficoltà economiche. La madre per fortuna è riuscita a risollevarsi e a trovare la felicità accanto ad un altro uomo.

Teresanna Pugliese attualmente è sposata con Giovanni Gentile, diventato poi suo marito nel 2017. Due anni prima i due hanno avuto un bambino, Francesco. Il matrimonio è stato raccontato in esclusiva da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente Teresanna Pugliese per la sua esperienza all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Inizialmente è stata corteggiatrice di Samuel Nardi, poi è diventata tronista. Qui ha conosciuto Francesco Monte e Antonio Passarelli. Quest’ultimo è stato la sua scelta, eppure la relazione è durata pochi mesi. Successivamente, a sorpresa, Teresanna è tornata ancora nel ruolo di corteggiatrice questa volta per conquistare il cuore di Francesco Monte, che l’ha poi scelta.

La loro storia è durata circa un anno e mezzo e si è conclusa, pare, per un tradimento, del tronista pugliese. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Teresanna ha deciso di lasciare la tv, lavorando come pr e segretaria. Adesso però è diventata influencer, visto che il suo profilo Instagram vanta 781mila followes. Farà il suo ingresso in corsa durante la puntata di lunedì 17 Febbraio 2020.

