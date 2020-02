Tensione alle stelle nella Maggioranza, dopo l’accordo di giovedì sera tra Pd-M5S sull’approvazione della Riforma Bonafede. Boschi minaccia l’Esecutivo e Renzi pensa al piano d’uscita post-referendum.

La situazione è esplosiva e il Premiercerca di mediare tra gli alleati che formano la sua Maggioranza, ma l’accordo raggiunto nella notte di giovedì tra il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle, ha mandato su tutte le furie Italia Viva. Messo all’angolo,, tenta il colpo di coda con l’unica arma possibile: la minaccia del voto. Nessuno degli alleati vuole andare alle urne. Nella stessa riunione di Maggioranza di giovedì, c’è stato un pesantissimo sconto tra la Presidente dei Deputati Ive il Ministro per i Beni Culturali. Stamane la fedelissima di Renzi, dalle colonne de, ha lanciato l’ultimo appello al Premier Conte: fermatevi, perchè noi non lo faremo. I numeri per lo sgambetto ci sono, al Senato, mentre alla Camera la Riforma della prescrizione voluta dal Guardasigillisembra poter reggere. Spiega Boschi: “Non su tutto si può scendere a compromessi. Siamo per l’appoggio pieno al Governo, ma se qualcuno ci considera di troppo possiamo lasciare appena Conte ce lo chiede”. Già perchè nelle ultime ore si era parlato dell’uscita dei renziani dall’Esecutivo, con un appoggio esterno, notizia però smentita a stretto giro dai parlamentari di Iv. Renzi e i suoi sono stati tagliati fuori e, probabilmente, non si aspettavano un Pd così arrendevole sul tema. La Deputata Iv continua: “Siamo contro perchè prima di tutto è incostituzionale. Lascia immutata la distinzione tra assolti e condannati per i quali si interromperebbe la prescrizione. Solo in caso di assoluzione in secondo grado potrebbero recuperare gli anni trascorsi”. La controproposta dei renziani è pronta da tempo e prevede la presentazione del cosiddetto “Lodo Annibali”, dalla Deputatadi Iv, che prevede una sospensione della Riforma di un anno, con l’obiettivo di lavorare ad un più ampio progetto di rinnovamento del processo penale. Se non dovesse passare tale Lodo ecco la prova più difficile: Ddl del Deputato forzistache di fatto abroga la nuova prescrizione voluta da. Cosa farà Iv lo spiega la stessa Boschi: “Spero che il Pd smetta di andare dietro al M5S, specie sulla giustizia. Noi voteremo il lodo Annibali per sospendere la riforma Bonafede-Salvini tra pochi giorni. Voteremo il Ddl Costa? Se le cose stanno così, sì. Anzi riproporremo la legge Orlando sulla prescrizione in Senato dove i numeri sono diversi”. Ma per il Presidente dei Deputati renziani non sarà la fine del mondo: “Il Governo reggerà: ci sono cose più importanti da fare, come risollevare il Pil”.