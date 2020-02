Pinguini Tattici Nucleari: tutte le informazioni sul gruppo outsider in gara nella seconda puntata di Sanremo 2020.

I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo praticamente sconosciuto al grande pubblico e saranno in gara al Festival di Sanremo con il brano “Ringo Starr”. Conosciamoli meglio.

Pinguini Tattici Nucleari: chi sono

Il gruppo nasce alla fine del 2010 in provincia di Bergamo. Il nome, secondo quanto raccontato dai componenti della band, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta in Inghilterra.

Il loro primo EP autoprodotto si intitola Cartoni Animali e viene pubblicato nel 2012. Il primo album risale invece al 2014: Il re è nudo, che contiene uno dei brani più conosciuti del gruppo Cancelleria. Il 18 dicembre 2015 viene pubblicato il secondo album Diamo un calcio all’Aldilà, con il brano Me Want Marò Back. Il terzo album del gruppo esce il 17 aprile 2017 con il titolo Gioventù Brucata. Il 5 aprile 2019 viene invece pubblicato, per la prima volta da Sony Music, l’album Fuori dall’hype, anticipato dal singolo Verdura uscito a gennaio. Il 26 aprile 2019 esce Faber nostrum, album tributo per Fabrizio De André.

Il 1º maggio 2019 partecipano al Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, mentre a settembre il loro singolo Irene viene riconosciuto disco d’oro. Il 2019 è anche l’anno del primo tour della band nei palazzetti. Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2020, con il brano “Ringo Starr”.

Visualizza questo post su Instagram RINGO STARR 💫 ____________________________ #pinguinitatticinucleari #sanremo #2020 Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari) in data: 7 Gen 2020 alle ore 12:44 PST

