Junior Cally: tutte le informazioni sul rapper tra i 24 Big del Festival di Sanremo che ha suscitato molte polemiche.

“Incita alla violenza”: questo è il pensiero di un magistrato che – secondo quanto riportato da La Nazione – ha sporto denuncia contro il rapper per una canzone del 2018 intitolata Lei si chiama Gioia. Il brano dice: “balla mezza nuda, dopo te la dà. Si chiama Gioia perché fa la troia. L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa e c’ho rivestito la maschera” . Per molti Antonio Signore, il vero nome di Junior Cally, non avrebbe dovuto partecipare al Festival con il brano “No Grazie”, con un testo contro il genere femminile. Lui dal canto suo ha dichiarato di non rinnegare nulla. Ma chi è Junior Cally?

Junior Cally: chi è

Antonio Signore nasce a Roma il 10 ottobre 1991. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita e quelle poche sono rilegate nel libro Il principe. È meglio essere temuto che amato dove il rapper racconta di aver avuto per quattro anni una forma di leucemia, che però poi alla fine non era tale. La presunta malattia lo avrebbe segnato a tal punto da manifestare successivamente un disturbo ossessivo compulsivo della personalità.

Il 30 agosto 2019 nel videoclip del singolo Tutti con me, il rapper che non aveva mai rivelato la sua identità, decide dopo 2 anni di carriera, di mostrarsi in volto.

Ha iniziato la propria attività musicale con la partecipazione a un concorso della casa discografica Honiro Label con il nome Socio, ma senza ottenere notevoli risultati. Dopo un periodo di pausa, il rapper ha deciso di approdare sulla scena musicale italiana con la nuova identità di Junior Cally, noto per portare sempre sul viso una maschera antigas.

Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato il suo primo singolo Alcatraz, il videoclip è stato caricato sul canale YouTube della Black Hoodie Music, è stato diretto da Alberto Basile e vanta la produzione di Jeremy Buxton.

Il 24 ottobre 2017 rilascia il singolo Magicabula con la produzione di Theodor Malkova, mentre il 5 marzo 2018 carica sul suo account Spotify il singolo Auto blu, che precede l’uscita del primo album intitolato Ci entro dentro. Dopo l’uscita del suo primo album il rapper firma un contratto con la Sony.

Il 3 maggio 2019 Junior Cally fa uscire il singolo indipendente Montecarlo prodotto da Jeremy Buxton per Shulala Records; a meno di un anno di distanza dall’uscita del primo album, il 6 settembre 2019 Junior Cally fa uscire su tutte le piattaforme musicali il suo secondo album musicale Ricercato: si tratta di 9 collaborazioni con Jake La Furia, Giaime, Clementino, Livio Cori, Samurai Jay, Il Tre, Federica Napoli ed Eddy Veerus.



Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, seguita però da polemiche anche in Rai: il direttore di Rai1 Stefano Coletta e l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini sostengono le accuse, a differenza di Amadeus che difende le sue scelte.

Ecco invece il testo del brano “No Grazie”:

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

