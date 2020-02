Chi è Riki: età, carriera, curiosità, vita privata del cantante

Chi è Riki: tutte le informazioni sul cantante ex di Amici che parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo.

Riki è un altro dei talenti che sono usciti dalla scuola di “Amici”; parteciperà dal 4 febbraio – proprio il giorno del suo compleanno – al Festival di Sanremo con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Vediamo insieme chi è Riki.

Riki: carriera

Riccardo Mancuzzo nasce a Segrate il 4 febbraio 1992. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica, componendo da giovanissimo il brano Una calza sì una calza no, nata da un taglio provocatosi sul lido che frequentava con i suoi genitori. Dopo gli studi di recitazione e di canto si diploma all’Istituto Europeo di Design a Milano, specializzandosi in Design del Prodotto. Dopo aver concluso gli studi, apre uno studio di design, abbandonato tuttavia però per intraprendere il percorso di Amici.

Nella stagione 2016-2017, partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella fase finale è il vincitore della categoria canto, ma perde lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, che poi arriverà primo nella competizione. Durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinetti che in seguito diventerà il suo manager.

Visualizza questo post su Instagram Selfie senza filtro in Sicilia. 🌞 Un post condiviso da Riccardo Marcuzzo (@about_riki) in data: 10 Nov 2019 alle ore 2:33 PST

Il 19 maggio 2017 pubblica per la Sony Music il suo EP d’esordio, Perdo le parole, arrivando in testa alle classifiche italiane per cinque settimane consecutive. Successivamente partecipa al Summer Festival con il singolo Polaroid. Ad un anno dalla tragedia del terremoto del Centro Italia, Riki devolve il premio della vittoria ottenuto ad Amici di Maria De Filippi ai cittadini di Amatrice. L’11 settembre 2017 il disco viene certificato triplo disco di platino e risulta il più venduto del primo semestre 2017.

Il 29 settembre 2017 esce il singolo Se parlassero di noi, primo estratto dall’album d’esordio di Riki, Mania, ancora una volta doppio disco di platino. Grazie poi al singolo Dolor de cabeza in duetto con i CNCO, vince il premio Radio 105 assegnato dagli ascoltatori e dagli utenti del web. Il brano ottiene anche un discreto successo in Argentina, rendendo noto Riki anche in Sudamerica.

Riki: vita privata

Riki pare abbia avuto diversi flirt, come quello con Aurora Ramazzotti e Ginevra Lambruschini, fashion blogger ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini. Attualmente è fidanzato con Sara Gotti, giovane milanese conosciuta grazie ad amici comuni.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]