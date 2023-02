I genitori non vogliono pagare il biglietto aereo per il figlio, lo lasciano al check-in e vanno via

Un neonato è stato abbandonato in un aeroporto. Come nulla fosse, mamma e papà stavano partendo lasciando lì il bambino.

Una coppia ha abbandonato il figlio di pochi mesi in aeroporto. Stando a quanto testimoniato dai presenti, i due non volevano pagare il biglietto anche per il bambino.

Due genitori si sono rifiutati di acquistare un biglietto aereo separato per il figlio e hanno abbandonato il neonato nel passeggino dietro ad un banco del check-in all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv. L’uomo e la compagna – entrambi con passaporto belga – stavano prendendo il volo Ryanair per andare a Bruxelles, in Belgio, quando sono stati fermati al controllo sicurezza. Il personale dell’aeroporto ha, fortunatamente, notato il bambino abbandonato e ha avvisato la Polizia, che ha fermato la coppia.

Stavano partendo senza il figlio

Sono ancora da chiarire molti aspetti di questa assurda vicenda. Stando alle prime ricostruzioni dell’autorità aeroportuale israeliana, la coppia sarebbe arrivata in ritardo al Terminal 1 dopo la chiusura del banco del check-in e i due genitori avrebbero voluto passare subito i controlli sicurezza. Non avevano prenotato un posto anche per il bimbo e, dunque, avrebbero dovuto pagare il supplemento. Secondo Ryanair, chi viaggia con un neonato può pagare circa 29 euro per farlo stare in grembo durante il volo oppure può acquistare un posto separato per il bambino a una tariffa standard per adulti. I due genitori, però, avrebbero rifiutato entrambe le opzioni e, in un momento di particolare confusione, pensando di non essere visti, hanno abbandonato il figlio dietro ad un banco del check-in dell’aeroporto. Una volta fermati i due si sono ripresi il figlio: non è stato meglio specificato quali motivazioni abbiano addotto per giustificare il loro comportamento. Tuttavia un membro della Polizia aeroportuale israeliana ha fatto sapere che all’arrivo delle autorità il neonato era già con i genitori e, pertanto, si è deciso di non proseguire con ulteriori indagini. A questo punto c’è solo da augurarsi che non abbandonino il bambino in qualche stazione o alla fermata del bus. Tempo fa un bimbo fu abbandonato tra i rifiuti dal padre su suggerimento della madre che voleva sbarazzarsene. Ora, a distanza di due anni, la donna ha deciso di rivolere il figlio con sé e potrebbe riaverlo.