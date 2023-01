Alba Parietti pubblica su Instagram uno scatto del passato che fa innamorare tutti a prima vista. Indomabile come Marilyn Monore al suo tempo.

La conduttrice tv ed attrice torinese, Alba Parietti ha lasciato tutti i fan di stucco in occasione dell’ultima foto condivisa su Instagram.

La madre dell’ex gieffino Francesco Oppini ha rispolverato dalla ricca bacheca di immagini e ritratti della sua inconfondibile bellezza, l’immagine divina di un personaggio dai cinquanta anni appena compiuti.

Si tratta naturalmente di Alba Parietti medesima, speciale e sublime da ogni singola angolatura. La showgirl, alla ricerca di un posto fisso in uno dei programmi di spicco del panorama televisivo ha allietato la serata, rispolverando dunque un fascino senza confini.

L’ex cantante italiana aveva appena compiuto 50 anni e per alcuni ammiratori occasionali per come si è presentata sembrava aver seguito le stesse orme della celebre modella e cantante americana degli anni ’50 e ’60, Marilyn Monroe

Alba Parietti e lo SCATTO senza veli che non lascia spazio all’immaginazione: da perderci la testa

Alba Parietti è uscita allo scoperto sui canali social in una versione completamente inedita della sua leggiadra e sublime bellezza.

L’ex cantante e attrice degli anni ’90 e duemila ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche nonché dato sui set prova di abilità esclusive di recitazione.

Ancora oggi Alba è richiestissima nel mondo dello spettacolo e in attesa della prossima chiamata ha acceso tutto ad un tratto di entusiasmo la serata dei suoi ammiratori.

L’attrice piemontese ha pubblicato un ritratto di se al cardiopalma, completamente senza veli. All’epoca Alba aveva appena compiuto 50 anni e il regalo per i fan fu davvero una sorpresa enorme.

La showgirl è rannicchiata su se stessa e si mostra davanti alle telecamere come un’esplosione di sensualità, esattamente come mamma l’ha fatta.

Ancora oggi però possiamo confermare che la Parietti potrebbe vantare di un fisico così statuario e all’altezza della situazione.