“Così li farai svenire tutti”, Stefania Orlando col perizoma e niente altro sul letto: come incendiare una giornata fredda invernale – FOTO

Stefania Orlando rompe gli indugi e appare sui social con la sua prima scoppiettante foto d’inizio anno: una dea bestiale e senza filtri.

Il 2023 per lei sarà ricco di nuovi propositi e ci auguriamo di nuove e scoppiettanti avventure che contribuiranno ad arricchire il bagaglio culturale della popolare showgirl.

Nel novero della sua carriera, la bella e bionda cantautrice italiana vanta una partecipazione al Grande Fratello Vip, arrivando tra i finalisti dell’edizione. D’altro canto ha anche posato come Valletta negli anni ’90 e presentato trasmissioni del calibro de I Fatti Vostri e Il Lotto alle Otto.

Come se non bastasse, la fama di Stefania Orlando è arrivata a popolare persino i social network dove è arrivato poche ore fa il primo scatto del nuovo anno

Stefania Orlando, il primo e micidiale scatto del 2023: ne è valsa la pena

Grande entusiasmo sui social network per Stefania Orlando, la popolare conduttrice e cantautrice italiana tra le più apprezzate del panorama dello spettacolo.

La showgirl non aveva ancora bagnato l’inizio del nuovo anno con una sua foto che ritrae l’immagine di una divinità, proprio come mamma l’ha fatta.

Ci sono volute due settimane per risvegliare l’istinto di influencer della conduttrice tv e lei naturalmente per la sua ‘prima’ su Instagram non ha tradito le attese.

Stefania esce così allo scoperto in una versione topless irresistibile, condita da un audace perizoma e null’altro mentre è stesa a pancia in giù sul letto.

I fan non hanno saputo resistere alla sua bellezza e hanno celebrato il suo ritorno sui social con commenti appropriati e ricchi di fantasia.

Tra questi spicca il commento di Giulia Salemi e quello di Sandra Milo che ritengono con obiettività, la loro amica Stefania uno dei personaggi femminili di maggiore spicco e attrazione, nonostante l’età.