Il guard rail Nicolò muore a soli 26 anni: il Natale finisce in tragedia

Non per tutti è stato un buon Natale. Purtroppo le nostre strade non hanno risparmiato vittime nemmeno nel fine settimana natalizio.

Nel giro di un’ora e mezza, in provincia di Padova, due incidenti lungo lo stesso tratto stradale.

Un destino simile per due automobilisti. Ma due finali completamente diversi. La vigilia di Natale, dopo essere uscito di strada con il furgone, è deceduto Nicolò Piva, 26enne di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Il giovane è finito contro il guardrail che non ha attutito il colpo. Appena 90 minuti prima, un altro veicolo aveva perso la traiettoria, finendo fuori strada, ma il guardrail, in questo caso, aveva salvato la vita ai due giovani che erano in macchina. Lo stesso guardrail, ormai divelto, non è poi stato in grado di fermare il furgone di Nicolò Piva. Il sinistro mortale si è verificato sabato 24 dicembre a Castelfranco, sulla Circonvallazione Ovest, all’altezza della rotatoria che incrocia la statale del Santo. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, nel fare le condoglianze alla famiglia della vittima, ha anche assicurato che verranno effettuati i controlli del caso per verificare le condizioni di quel tratto stradale in cui si sono verificati due incidenti nell’arco di un’ora e mezza. “Faremo gli opportuni accertamenti con Veneto Strade, questo snodo non ha mai presentato particolari criticità: la rotonda è ben segnalata, ci sono le aiuole spartitraffico e l’illuminazione” – le parole del primo cittadino.

Due incidenti in un’ora e mezza

Il primo incidente si è verificato intorno alle 4.30 di notte. L’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada, volando dalla scarpata insieme al guardrail strappato da terra, ma i due si sono salvati, feriti in modo grave ma non in pericolo di vita. L’esito degli esami dovrà ora appurare se il conducente stesse guidando sotto l’effetto di alcol o droghe. Appena un’ora e mezza dopo, intorno alle sei del mattino, anche Nicolò Piva è uscito di strada, esattamente nello stesso punto dell’altro veicolo. Il 26enne, di ritorno da una serata trascorsa in compagnia di amici, ha perso il controllo del furgone bianco, e la vigilia di Natale per lui è finita in tragedia. Il medico del Suem 118 accorso sul luogo del sinistro non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che era già morto al suo arrivo. Per i due genitori di Castelfranco, la gioia del Natale è piombata nel più grande dei dolori. Anche a Roma, pochi giorni prima di Natale, ha perso la vita un giovanissimo rider. Il ragazzo è stato travolto e ucciso mentre stava facendo le consegne