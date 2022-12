Puoi cambiare sesso liberamente se hai 14 anni: in Spagna la legge è stata approvata

Una legge rivoluzionaria. Da oggi i ragazzi e le ragazze transgender potranno fare cambiare il proprio sesso all’anagrafe già a partire da 14 anni.

Cambio di nome all’anagrafe e poi, per chi lo vorrà, cambio sesso gratuito con o senza il consenso dei genitori.

Si chiama “Ley trans” la legge che è stata approvata in Spagna. La norma introduce la possibilità per chi è transessuale di cambiare genere all’anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici a partire dai 14 anni. Da oggi in avanti, in Spagna, le persone transgender a partire dai 14 anni – e dai 16 senza consenso dei genitori- potranno cambiare il proprio genere all’anagrafe con una semplice dichiarazione e senza che nessuno possa richiedere relazioni mediche o psicologiche o due anni di trattamento ormonale, come, invece, è stato richiesto fino ad ora. Il Congresso, cioè la Camera bassa del Parlamento spagnolo, ha approvata la cosiddetta ‘Ley Trans’, cioè una legge sui diritti delle persone transgender. Ora il provvedimento dovrà passare l’esame del Senato.

Cosa prevede la legge nei dettagli

La norma è passata con 188 voti favorevoli su 350 votanti, 7 gli astenuti. Ferma l’opposizione delle forze di destra come Vox e il Partito Popolare. Tuttavia la legge ha sollevato critiche da più fronti sul tema dei diritti riconosciuti ad altre minoranze. La legge Ley Trans prevede la possibilità di cambiare il sesso all’anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici a partire dai 14 anni mentre a partire dai 16 anni non è necessario neanche il consenso dei genitori. Tra i 14 e i 16 anni serve l’aprovazione dei genitori che, qualora non fossero d’accordo, potranno anche essere portati in Tribunale dal figlio o dalla figlia trans. Tra i 12 e i 14 anni, ogni richiesta deve passare attraverso l’approvazione di un giudice. Il cambio di sesso è, inoltre, del tutto gratuito dai 16 anni in poi. Infine, al di sotto dei 12, i bambini transgender possono cambiare nome ed essere trattati secondo la propria identità nelle scuole, ma non cambiare sesso legalmente. Ovviamente il problema non riguarda tanto il genere in sé, quanto il fatto che il cambio di sesso sia un’operazione importante che incide in modo irreversibile su una persona. C’è da chiedersi se un adolescente di 14 anni o di 16 abbia la maturità e la consapevolezza necessarie a compiere un passo così decisivo.