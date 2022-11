Al Bano è deciso, denuncia la donna I Cosa sta succedendo

Al Bano ha deciso di denunciare una donna che ha detto di avere avuto una storia con lui.

Il cantante Al Bano è stato ospite del programma televisivo spagnolo Salvame Deluxe, che va in onda su Tele5. In questa circostanza ha cantanto anche uno dei suoi brani più celebri e amati, Felecità.

Una volta terminata la sua esibizione ha telefonato però una donna che sosteneva di aver avuto con lui una storia di tre anni. La reazione del cantante è stata davvero inaspettata dopo le parole dette dalla donna.

Al Bano indignato dopo la telefonata di una donna in tv

Al Bano ha partecipato ad un programma come ospite e dopo essersi esibito, ha ricevuto una telefonata da una donna di nome Patricia Donoso che ha dichiarato di aver avuto una storia di ben tre anni con il cantante. Ecco le sue parole:”Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica…ci siamo telefonati”.

La donna è molto sicura della sua versione, tanto da non temere alcuna conseguenza legale dopo le sue dichiarazioni. È certa di dimostrare il vero. Ha anche aggiunto che di lui ha sempre parlato bene.

Il cantante di Cellino San Marco non è scomposto davanti a queste dichiarazioni ma ha negato del tutto l’accaduto. Nonostante sia stata mostrata in tv una foto di loro due insieme. Inoltre ha poi aggiunto che agirà per vie legali con una denuncia contro la donna. Le parole del cantante sono state:”Le regalerà una denuncia dato che la sta chiedendo”.

La donna ha detto di aver conosciuto l’artista pugliese allo stadio San Siro, Al Bano ha però replicato dicendo che è stato una sola volta in tutta la sua vita allo stadio e certamente non era in sua compagnia.

La Donoso ha continuato dicendo:”Io non ho detto niente di male. Se devi negarlo, negalo…non gli conviene…”. A questo punto il cantante sbotta e la accusa di dire solamente bugie. La donna ha poi cambiato toni e ha accusato il cantante a sua volta, ma sulla sua esibizione. Ha detto che secondo lei Al Bano cantava in playback. Al Bano ha replicato:”Questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”.