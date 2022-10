Il leader delle Sardine nonché consigliere Dem, Mattia Santori, si è espresso su Giorgia Meloni. Le sue previsioni non sono certo ottimiste.

Mattia Santori – fondatore e leader del movimento delle Sardine e consigliere comunale del PD a Bologna – è intervenuto per fare previsioni sulle “catastrofi” che Giorgia Meloni provocherà.

Nello specifico secondo Santori, la leader di Fratelli d’Italia ci causerà problemi con l’Europa a causa della sua cattiva reputazione. “In politica, secondo me, la reputazione conta e la reputazione che si porta dietro Giorgia Meloni sicuramente in Europa non aiuta. In un momento in cui abbiamo bollette alle stelle per un problema geopolitico, l’Europa ci serve e Giorgia Meloni fino a ieri sputava sull’Europa. Senza contare che i suoi alleati in Europa la isolano” – le parole del Dem durante la trasmissione Di Martedì su La7.

A Santori ha risposto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti il quale ha precisato che neppure l’ex premier Mario Draghi o il Partito Democratico avevano fatto qualcosa in Europa per la situazione del caro bollette. Inoltre Sallusti ha ricordato al capo delle Sardine che in Europa, Giorgia Meloni, è affinacata da alleati autorevoli: “Se siamo tra i pochi ad avere bollette alle stelle in Europa, forse neppure Draghi e il PD contavano in Europa. Dopodiché Giorgia Meloni lasciamola lavorare e vediamo cosa succede. C’è da considerare che fa parte di un gruppo storico in Europa, quello dei Conservatori”.

Gli attacchi a Giorgia Meloni e al Centrodestra in generale non sono certo nuovi da parte di Mattia Santori. Basti pensare che il movimento delle Sardine nacque nel 2019 proprio per supportare la campagna elettorale di Stefano Bonaccini che, allora, correva per l’Emilia Romagna contro la senatrice leghista Lucia Bergonzoni. A poche settimane dalle ultime elezioni, Santori attaccò duramente il Centrodestra. Il Dem arrivò a sostenere che Meloni, Salvini e Berlusconi – se avessero vinto – avrebbero aiutato solo i ricchi. Durante una manifestazione tenutasi a Roma un paio di settimane prima delle elezioni, Santori disse: “Un’Italia guidata da Giorgia Meloni tutelerebbe i ricchi ed emarginerebbe i poveri. Tutelerebbe solo gli italiani, i bravi i non deviati“. Un tema – tra i tanti – su cui, certamente, Mattia Santori e Giorgia Meloni non sono d’accordo e l’utilizzo di cannabis di cui Santori è un appassionato coltivatore.