Federico Fashion Style: svelato quanto costa andare da lui, wow

Federico Fashion Style, svelato quanto costa andare da lui: sapete il prezzo per le acconciature del noto hair stylist?

Tra gli hair stylist più conosciuti nel nostro paese (ora raggiunto forse da Antonino Spinalbese) Federico Fashion Style è ormai da diverso tempo anche un affermato personaggio televisivo; molto spesso lo vediamo infatti come opinionista, come successo di recente a La Pupa e il Secchione Show.

In ogni caso, la sua professione principale resta quella di hair stylist, sempre pronto a sistemare le chiome dei vip; ma sapete quanto costano i suoi servizi nel suo salone di bellezza? Ecco le cifre, veramente incredibili.

Federico Fashion Style, svelato quanto costa la bravura dell’hair stylist: i prezzi del suo salone

Come spesso succede con famosi chef, in molti sono curiosi di sapere quanto si paga per i vari trattamenti nel salone di bellezza di Federico Fashion Style, nello specifico nella nuova location di Napoli, nel quartiere Vomero.

Stando a quanto riportato dal sito funweek.it, i prezzi variano in base a chi effettua i vari tagli, la piega e tutti gli altri trattamenti; Federico ha saloni di bellezza in tutta Italia e dunque non è presente fisicamente in tutti i negozi, ma ha vari aiutanti.

In ogni caso, un taglio fatto da lui costa circa 48 euro, mentre quello di un suo collaboratore in media sui 35 euro; per la piega si devono sborsare invece 25 euro, mentre per il colore 120 euro e i vari ritocchi (meches e shatush) 180 e 230 euro. Prezzi non bassissimi ma comunque nemmeno così scostanti dalla media dei vari parrucchieri in giro per l’Italia.

Oltre al salone di Napoli, Federico Fashion Style ha un negozio a Roma (Via del Tritone, in pieno centro), ad Anzio (sua città d’origine, in piazza Pollastrini) e a Milano (Corso Cosmo).

A fare da location per la nuova stagione (la quinta) de Il salone delle meraviglie sarà però proprio il negozio di Napoli, protagonista nelle primissime puntate persino con la sua inaugurazione.