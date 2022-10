Tina Cipollari, davvero era così prima del successo? Ecco l’aspetto della storica opinionista di Uomini e Donne prima di oggi.

Esuberante, energica e sempre tagliente coi suoi commenti: Tina Cipollari è ormai da decenni una colonna portante di Uomini e Donne, spesso protagonista di particolari siparietti al dating show.

Ben prima di diventare opinionista, Tina è stata corteggiatrice e tronista, anche se nel corso degli anni è cambiata e maturata rispetto ai suoi esordi in televisione. Ve la ricordate da giovane, molto prima di essere un personaggio centrale per il programma di Maria De Filippi? Eccola.

Tina Cipollari, davvero era così prima del successo? L’opinionista da giovane

La Cipollari è praticamente cresciuta a livello televisivo con Uomini e Donne, un programma a cui deve molto ma anche a cui ha dato davvero tantissimo; la De Filippi non ci pensa nemmeno di fare a meno della sua opinionista, capace sempre di dare brio.

Con la sua grande personalità, la Cipollari ha saputo farsi notare sin da quando è arrivata in studio, affascinando tutti quanti non solo per il suo carisma, ma anche per la sua bellezza. In molti la ricorderanno coi capelli ricci e biondissimi, rimasti ancora oggi come parte del suo look; non sempre però, nonostante forse questo possa sorprendere, Tina ha mantenuto il biondo platino come colore della sua chioma.

A mostrare una foto direttamente dal suo passato, su Instagram, è stata tempo fa la stessa opinionista; sul suo profilo social infatti (come ripreso anche dal sito eccellenzemeridionali.it) ha pubblicato uno scatto che oltre giovanissima la mostra anche con dei capelli piuttosto insoliti per lei.

Come si vede dall’immagine, Tina per un periodo ha avuto dei capelli neri lunghi e liscissimi, ben lontani dai ricci biondi che siamo abituati a vedere; i lineamenti restano però quelli, così come la bellezza che la Cipollari ha sempre sfoggiato.

Avevate mai visto Tina con questo look? Al momento, pare proprio che non abbia però nessuna intenzione di tornare al passato; l’opinionista, con la sua chioma bionda, continua a non risparmiare nessuno all’interno del dating show.