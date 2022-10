Barbara D’Urso: arriva una disavventura per lei, confermato tutto

In un’intervista arriva la rivelazione sulla disavventura accaduta a Barbara D’Urso. Ecco cosa le è successo

Ha dell’incredibile ciò che è successo a Barbara D’Urso durante uno dei suoi recenti shooting. La bellissima presentatrice è infatti incappata in un disguido spiacevole, risolto poi in maniera inaspettata.

A raccontarlo è una stylist che ha assistito al curioso episodio. Ecco che cosa è successo e qual è stata la disavventura per Barbara D’Urso.

Disavventura per Barbara D’Urso. Ecco che cosa è successo

Ancora una volta la protagonista è Barbara D’Urso. La splendida conduttrice televisiva ha fatto ancora parlare di sé, ma questa volta non c’è nulla a che vedere con una delle sue trasmissioni. Nei giorni scorsi, infatti, la D’Urso ha posato per il famoso e seguitissimo settimanale Oggi. La donna ha infatti voluto posare per una bellissima intervista. Tuttavia, qualcosa è andato storto.

A raccontare l’incredibile disavventura è stata Angelica Corradino, stylist e collaboratrice di una professionista molto affermata. L’episodio è stato raccontato sul suo profilo TikTok e ha suscitato grande attenzione da parte dei suoi follower e non solo.

Nel video la Corradino ha parlato del fatto che si trattava di una delle sue prime esperienze come assistente dia una stylist molto famosa. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto occuparsi del look della presentatrice e prepararla per lo shooting previsto con il settimanale Oggi.

Tuttavia, non tutto è andato come previsto e la famosa stilista ha fatto molto ritardi. La D’Urso si è dunque molto indispettita, minacciando di andare via. “Passano 10 minuti – ha raccontato la Corradino – un’ora, un’ora e mezza e non compare…”. A questo punto, per tenere impegnata la presentatrice, la giovane ragazza inizia a mostrarle qualche capo, i quali sembrano però non essere di gradimento.

Mentre tutti cercavano, invano, di contattare la famosa stylist, arriva un incredibile colpo di scena. Mentre la conduttrice e la giovane assistente cercavano il capo adatto, la D’Urso viene colpita da una camicia a scacchi di un ragazzo che si occupava delle pulizie.

A quel punto, la D’Urso ha chiesto di poter fare lo shooting fotografico indossando proprio quella camicia. “Ha fatto la copertina con quella camicia sporca” ha dichiarato la Corradino, dopo aver spiegato che l’uomo ha messo volentieri a disposizione la camicia.