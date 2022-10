Beautiful: ricordate Darla? Oggi è molto malata

Sicuramente i fan più affezionati l’avranno ancora ben in mente. Ricordate Darla di Beautiful? Purtroppo, oggi è malata

Una delle cose meravigliose che può fare la televisione è quella di poter conoscere grandi artisti, come attori, cantanti, presentatori e interpreti e ritrovarli poi dopo tanto tempo. Capita molto spesso, infatti, di affezionarsi ai protagonisti di un film o una serie televisiva. Tra queste vi è certamente Beautiful, la soap opera più longeva in assoluto.

Tra i protagonisti della soap c’era sicuramente Darla, interpretata dalla bravissima attrice Schae Harrison. Sono molti i telespettatori che si ricordano dell’attrice, ma non tutti sanno che purtroppo è malata. Ecco che cosa succede.

Ecco com’è oggi Darla di Beautiful

Tra i protagonisti che hanno fatto la storia della soap opera più longeva d’America c’è certamente Darla di Beautiful. Sono molti i telespettatori che ricordano il ruolo interpretato da Schae Harrison e che vorrebbero sapere di più su di lei. Oggi purtroppo è molto malata e secondo i medici non può più fare il suo lavoro.

La bellissima Harrison, infatti, sarebbe affetta da fibromialgia cronica e dalla sindrome di stanchezza cronica. La Harrison, 56 anni, ha abbandonato la serie tv nel 2015 dopo anni di lavoro. La sua è stata una scelta sofferta e obbligata dal suo stato di salute, che non le ha lasciato molte alternative. Oltre a Beautiful, la Harrison ha dovuto abbandonare anche il suo lavoro nel telefilm “Castle”.

L’attrice non ha più la possibilità di recitare sul cast per lunghe ore e, quando la fatica inizia a farsi davvero molto seria, è costretta a stare su una sedia a rotelle. Una situazione molto complessa e triste, che ha portato una delle sue migliori amiche e colleghe, Cathy Tomas, a realizzare una campagna fondi per aiutare la famosa attrice.

Purtroppo, dopo aver perso il lavoro, la Harrison ha perso molti soldi per via delle cure e della mancanza di un impiego. La donna è sposata con Mick Cain, con il quale è salita all’altare nel 2001 e ha una bellissima figlia, Haven.

La fibriomalgia cronica è una patologia piuttosto diffusa. Ogni anno colpisce circa 10 milioni di persone nel mondo e i suoi sintomi sono spesso depressione, affaticamento, rigidità, reflusso, difficoltà cognitive.