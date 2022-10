Allenamento: quante volte farlo in casa per avere la pancia piatta?

Ecco alcuni utili consigli per il tuo allenamento: ecco quante volte farlo in casa per avere la pancia piatta

Spesso restare in forma vuol dire avere la possibilità di allenarsi e seguire un’alimentazione ferrea. Tuttavia, non tutti possono permettersi un abbonamento in palestra, sia in termini economici che di tempo.

Dunque, è possibile ingegnarsi con i propri attrezzi o provare a fare allenamento a corpo libero, ugualmente efficace. Se quindi vuoi iniziare a fare esercizio, ti forniamo alcuni consigli utili per il tuo allenamento: ecco quante volte farlo in casa per avere la pancia piatta.

Ecco quante volte fare allenamento in casa per avere la pancia piatta

Non sempre si ha la voglia e, soprattutto, il tempo per andare in palestra e dedicare tempo e risorse all’allenamento. Tuttavia, sempre più spesso la sedentarietà o i ritmi frenetici a lavoro fanno insorgere la necessità di fare del movimento e pensare di più al proprio corpo.

Pensare al nostro organismo vuol dire dedicare attenzioni importanti alla salute; dunque, fare attività fisica è fondamentale, ma non tutti sanno che è possibile farla anche nelle proprie mura domestiche. Ecco, dunque, quante volte fare allenamento in casa per avere la pancia piatta.

Possiamo provare ad eliminare quei chiletti di troppo, che a volte sono visibili in maggior peso sul ventre, facendo un allenamento che contempli solo due giorni a settimana. Basteranno infatti circa 15 minuti al giorno per poter dire di aver fatto la giusta attività fisica e notare risultati a medio termine. Ecco alcuni esercizi.

Procediamo con esercizi di allungamento per snellire e sfinare il muscolo. Mentre stiamo camminando, proseguiamo con delle rotazioni con braccia e spalle, in modo da rendere più elastico e tonico il nostro corpo.

Poi andiamo a lavorare sugli addominali, in modo da snellire un po’ la pancia. Uno degli esercizi maggiormente efficaci è sicuramente il crunch, o comunque potremmo optare per l’esercizio della candela, tenendoci in posizione per circa 20 secondi. Un’alternativa è il plank con ginocchia piegate. Fate due serie di dieci secondi, aumentando lo sforzo e le serie man mano che si prende confidenza.

Ma quante volte fare allenamento? Il consiglio è quello di allenarsi due volte a settimana. Tuttavia possiamo anche allenarci tutti i giorni facendo però solo un esercizio al giorno