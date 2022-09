One Chicago: il crossover che non ti aspetti

One Chicago: quest’anno potrebbero tornare in onda i crossover tra le tre serie ideate da Dick Wolf. Andiamo a leggere meglio i dettagli nell’articolo.

Mercoledì 21 settembre sono tornati in onda in America i nuovi episodi di Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med.

I protagonisti sono alle prese con tutte le vicende che sono successe nell’ultimo episodio andato in onda a maggio.

Quest’anno, però, a differenza delle ultime due stagioni, potrebbero tornare i crossover tra le tre serie ideate da Dick Wolf.

A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il Mondo, si è presa la decisione di non far partecipare attori di altre serie tv.

One Chicago: crossover in arrivo?

Ma dalle interviste rilasciate e dalla foto postate sui social sembrerebbe che qualcosa stia cambiando in questo senso.

Marina Squerciati, che in Chicago PD interpreta l’agente dell’Intelligence del 21° Distretto Kim Burgess, ha postato una foto su Instagram che la ritrae insieme ad altri due attori di Chicago Med.

L’attrice, infatti, si è fatta un selfie con S. Epatha Merkerson e Nick Gehlfuss, che interpretano rispettivamente la dottoressa Goodwin ed il dottor Will Halstead, che nella serie è il fratello del detective Jay Halstead.

E nella didascalia accanto ha scritto “First day back and I came to the wrong show”, ovvero “Il primo giorno di ritorno e sono venuta nella serie sbagliata”.

Ma è un desiderio un po’ comune quello di tornare di nuovo a girare con gli altri attori. In una recente intervista Taylor Kinney, che interpreta invece il ruolo del tenente Kelly Severide in Chicago Fire, ha manifestato la voglia di tornare a recitare con Amy Morton, che nella “serie sorella” interpreta il sergente Trudy Platt.

Anche gli sceneggiatori e produttori esecutivi delle serie vorrebbero vedere di nuovi i protagonisti interagire fra di loro “Muoio dalla voglia di fare l’ospedale in fiamme da molto tempo” ed ha aggiunto “(…) Vorremmo fare quello e aggiungere anche P.D. in quella storia”.

Insomma, qualcosa bolle già in pentola e i fan non vedono l’ora di vedere cosa hanno pensato e realizzato per loro!

E voi siete felici di rivedere finalmente gli attori di One Chicago tutti quanti insieme?