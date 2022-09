Regina Elisabetta: è successo quello che tutti pensavano

Nonostante la dipartita della Regina Elisabetta, le emergenze mondiali e sanitarie non si fermano. Adesso è successo quello che tutti pensavano

I funerali della Regina Elisabetta si sono svolti con ordine e con grande coinvolgimento emotivo. I sudditi del Regno hanno partecipato in massa per dare l’ultimo saluto alla longeva reggente inglese, recandosi nei luoghi di incontro previsti e attrezzati per permettere a chi volesse di fare un ultimo inchino.

Tuttavia, nonostante l’evento e la notizia della dipartita dalle Regina Elisabetta II abbia sconvolto il mondo, le emergenze globali e sanitarie non si sono ancora esaurite. Alla fine, infatti, è arrivata la notizia di un caso positivo di Coronavirus che potrebbe mettere in pericolo i presenti. Ecco che cosa è successo.

Caso di Coronavirus ai funerali della Regina, ecco che cosa è successo

La pandemia non è finita, tantomeno nel Regno Unito. Durante lo svolgimento delle celebrazioni per commemorare la regina, si è diffusa la notizia (confermata anche da fonti ufficiali), secondo cui è stato ritrovato un caso di Coronavirus. Potrebbe infatti essere il principio di un focolaio di Coronavirus che metterebbe in pericolo la famiglia reale.

Ad oggi non si conosce l’identità del contagiato, ma secondo le indiscrezioni si tratterebbe di una personalità piuttosto rilevante. Dopo lo svolgimento dei funerali, infatti, è stato registrato un nuovo caso di infezione da covid, a seguito di un tampone effettuato per sicurezza. Adesso il soggetto si trova in isolamento e i suoi impegni sono stati annullati come da protocollo.

Dunque, la notizia è di quelle che fanno rumore e che di certo nessuno si aspettava, ma purtroppo è arrivata. Ci saranno quindi pesanti conseguenze per i prossimi impegni e forse stravolgimenti per quelli che sono gli appuntamenti previsti proprio a seguito delle cerimonie atte a dare l’addio alla regina del Regno.

Sono state moltissime, infatti, le personalità e celebrità che hanno preso parte alle esequie e il caso di tampone ha reso ufficiale la notizia per cui un soggetto è stato trovato positivo. Secondo le indiscrezioni anche questa persona che è risultata positiva è anch’essa una regina. Resta ora da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi che contribuiranno a svelare il mistero o se tutto passerà in sordina, per evitare di mettere quasi in secondo piano un evento dalla portata storica.