I superpoteri segreti della tua mente: adesso che li scopri potrai stupire chiunque

Potrà sorprenderti sentir parlare di superpoteri della mente eppure la tua mente è dotata di veri e propri poteri straordinari.

Voi lettori potete sempre scrivermi a questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Sono bellissimi i percorsi di crescita personale che stiamo portando avanti insieme ed è fantastico accogliere sempre nuovi amici nella nostra grandissima comunità.

La tua mente ha grandi poteri

La tua mente è dotata di veri e propri poteri straordinari.

La letteratura scientifica è piena di esperimenti che hanno dimostrato come persone dotate di profonda convinzione e di profonda determinazione siano in grado di porre in essere dei comportamenti veramente straordinari. È stato ampiamente documentato come persone in stato di fortissimo stress o di fortissima esaltazione riescano a fare atti che possono apparire dall’esterno quasi prodigiosi. Ci sono persone che sono state in grado di sollevare pesi davvero eccezionali pur avendo una muscolatura assolutamente normale oppure persone in grado di realizzare calcoli matematici che teoricamente sarebbero stati completamente fuori dalla portata delle loro cognizioni matematiche.

Non sai quali potenzialità straordinarie hai dentro di te

Anche la tua mente è dotata di questi straordinari poteri. L’ingrediente magico che innesca questi straordinari poteri della mente è proprio la convinzione e la determinazione. Ma fermati un attimo. Molti quando sentono discorsi di questo genere dicono di essere assolutamente convinti che le persone molto determinate e molto concentrate riescano a fare letteralmente qualsiasi cosa. Subito dopo però aggiungono “Io purtroppo non sono così”. In realtà quello che sei e che non sei lo decidi tu. Tu non sei fatto in un modo particolare ed immutabile. Anche tu puoi avere quella determinazione e quella concentrazione ma soprattutto quelle convinzioni profondissime che possono portare la tua mente a sviluppare dei veri e propri poteri eccezionali.

Ecco come tirare fuori le tue potenzialità più uniche

Non parliamo dei super poteri dei fumetti ma parliamo del potere di realizzare nel tuo lavoro e nella tua vita affettiva e in generale in tutte le dimensioni della tua esistenza qualcosa di veramente unico. Con i percorsi personalizzati che stiamo portando avanti con voi lettori riusciamo davvero a tirare fuori da dentro ciascuno di voi delle potenzialità così forti e così potenti in grado realmente di cambiare la vita. Scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per costruire insieme un percorso di crescita personale pensato proprio per te.