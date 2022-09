Francesca Chillemi in accappatoio: un sogno

Francesca Chillemi in accappatoio è veramente un sogno: l’attrice incanta con la sua bellezza e la sua eleganza, da togliere il fiato.

E’ un periodo veramente d’oro questo per Francesca Chillemi, che oltre ad essere pronta a ritornare (come nelle precedenti stagioni) in Che Dio ci aiuti, è pronta anche a fare il suo esordio al fianco di Can Yaman nella fiction Mediaset Viola come il mare.

L’ex-Miss Italia sta mostrando tutto il suo talento, oltre che la sua proverbiale bellezza che l’ha sempre contraddistinta; recentemente, si è mostrata in accappatoio, apparendo davvero come un sogno.

Francesca Chillemi in accappatoio è veramente un sogno: l’attrice incanta

Lineamenti mediterranei, colpo scolpito e un fascino davvero incredibile: con la sua classe e la sua eleganza, la Chillemi ha da tempo colpito tutti quanti, che la amano sempre di più anche come attrice.

Parallelamente alla sua carrera, che procede a gonfie vele, l’ex-Miss Italia è comunque attivissima sui social, tanto che offre spesso a tutti i suoi follower scatti che la mostrano più bella che mai.

Sul suo profilo Instagram, ha di recente pubblicato una foto che la immortala in accappatoio, seduta su una sedia; scelta come testimonial di un rossetto, la Chillemi assume sembianze quasi divine. Bellezza, eleganza e sensualità, per uno scatto che lascia tutti senza parole.

“Rosso. Come l’audacia e l’eleganza, come la libertà e la raffinatezza.

Come l’emozione del red carpet” scrive l’attrice nella didascalia della foto, che totalizza subito tantissimi mi piace.

A migliaia anche i commenti sotto al post, molti dei quali arrivano anche da colleghe; “Non si può descrivere la tua bellezza !!! Sfacciata !!!😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥” scrive Elena Sofia Ricci, la sua mentore nella fiction Rai.

Continuano poi i complimenti dei fan: “Fantastica 😍😍😍 e anche molto simpatica in questi giorni a Venezia hai brillato come una 🌟” scrive un’ammiratrice, mentre un’altra invece evidenzia come oltre alla bellezza, sia dotata anche di una grandissima anima. “Sei la nostra Dea italiana 😍” sintetizza poi un altro fan, esprimendo il pensiero di molti.