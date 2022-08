Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta al formaggio in modo da salvare la cena e far contenti tutti.

Oggi vi vogliamo indicare una ricetta veloce che vi permette di realizzare un’ottima cena in poco tempo facendo in modo di realizzare un unico piatto e passare del tempo in famiglia e in relax.

Potete poi aggiungere o togliere degli ingredienti in modo tale da abbinare la nostra torta al formaggio ai nostri gusti preferiti o magari per renderla ancora più golosa e fare in modo che in poco tempo tutti siamo felici.

Torta salata al formaggio: veloce, buona e salva cena

Questa ricetta è molto amata anche all’estero perchè spesso viene utilizzata come colazione, ma per i nostri gusti va benissimo anche per cena diversa dal solito, ma potete sempre provare una colazione diversa, che dite?

Ma iniziamo con l’indicare che cosa ci occorre per realizzarla:

300 millilitri di latte (tiepido, non bollente)

due etti di parmigiano grattugiato

200 grammi di farina di frumento

due uova

due cucchiai di cipollotto verde fatto a dadini

un cucchiaino di lievito in polvere

pepe nero quanto basta

sale quanto basta

burro quanto basta per spennellare

Iniziamo quindi con la procedura da seguire, ovvero rompendo le uova e sbattendole con la forchetta, poi uniamo latte, farina, sale, pepe ed infine lievito in polvere, possiamo farlo anche con una frusta a mano.

Dobbiamo avere un risultato molto omogeneo e senza grumi, poi possiamo aggiungere il formaggio ed il nostro cipollotto, poi amalgamiamo per bene e lasciamo stare per 5 minuti coperto da un canovaccio.

Passato questo tempo prendiamo una padella antiaderente che facciamo scaldare un po’ e ci versiamo un filo di olio, mettiamo all’interno metà del nostro impasto e lasciamo cuocere per 5 minuti a fiamma medio bassa.

Mettiamo poi il coperchio e lasciamo andare per altri due o tre minuti prima di girare il tutto e poi possiamo mettere sul di un piatto da portata, ripetiamo la procedura nuovamente con l’altra metà dell’impasto.

Quando sono ancora belle calde mettiamo un po’ di burro con il pennello, possiamo anche mettere all’interno della nostra torta qualche dadino di prosciutto cotto o crudo, oppure del formaggio a dadini.

Con il quantitativo che vi abbiamo indicato ci vengono 4 porzioni, quindi voi regolatevi di conseguenza a quanto ne serve per la vostra cena o per una super colazione, magari per un giorno speciale.