Uomini e Donne, la coppia finalmente si sposa: non soltanto separazioni per il dating show di Maria De Filippi.

La pausa estiva di Uomini e Donne rappresenta ogni anno quasi un’occasione per fare i “bilanci” di quanto successo in tutti gli anni precedenti al dating show; in attesa della nuova edizione dunque, i fan seguono con ancor più interesse gli ex-partecipanti.

Molte coppie, come quella formatasi più di recente tra Matteo e Valeria, oppure quella composta da Davide Donadei e Chiara Rabbi, pare si siano definitivamente dette addio; al contrario però, c’è qualcuno che è pronto a promettersi di stare insieme per sempre, pronunciando il fatidico sì.

Uomini e Donne, la coppia finalmente si sposa: grande gioia per loro

Come spesso succede, le coppie nate nel programma della De Filippi si lasciano, oppure sono così legate da arrivare anche a sposarsi; negli ultimi anni abbiamo visto anche diversi casi per il trono overo, da Sossio Aruta e Ursula Bennardo fino ad arrivare di recente a Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Altri due ex-partecipanti del trono over pare siano pronti ora a scambiarsi le promesse, facendo il grande passo; stiamo parlando di Biagio Buonomo e Caterina Corradino, coi due che si sono conosciuti al dating show nel 2019.

Da quel momento, hanno coltivato il loro rapporto giorno dopo giorno, tanto da desiderare anche di diventare marito e moglie; la pandemia scatenata a causa del COVID-19 ha temporaneamente bloccato i loro programmi, ma ora pare non ci siano davvero più impedimenti.

Infatti, tramite tra l’altro l’account ufficiale del programma (come riportato dal sito Gossip e TV) sono stati direttamente Biagio e Caterina a dare l’annuncio a tutti gli spettatori; il 15 settembre potranno finalmente andare all’altare e diventare marito e moglie.

“Sorpresina per voi finalmente ci sposiamo” le parole di Biagio, mentre Caterina poi aggiunge: “Ebbene sì quando l’amore arriva seguitelo come abbiamo fatto noi”, piena di gioia.

Il matrimonio pare si svolgerà a Ortona, in provincia di Chieti, con una cerimonia pomeridiana che poi proseguirà per tutta la serata; tanti i commenti di auguri per loro, compreso quello di Ida Platano.