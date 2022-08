Cristina Parodi: la figlia è bellissima, eccola!

La giornalista e conduttrice Cristina Parodi è mamma di una bellissima giovane ragazza: tutto sulla figlia Angelica Gori.

Cristina Parodi rappresenta uno dei volti più amati del panorama televisivo e giornalistico italiano: la sua eleganza, la sua dolcezza e soprattutto la sua professionalità l’hanno trasformata in un personaggio capace di coinvolgere il pubblico a casa e soprattutto di conquistarne la stima. I suoi esordi la videro protagonista di Verissimo, poi arrivò Domenica In e La vita in diretta; per non parlare poi delle diverse edizioni del TG5 che la videro al timone.

Il talento per lo show business è qualcosa che appartiene alla famiglia Parodi; per chi avesse faticato a collegare le due infatti, la conduttrice è la sorella maggiore di Benedetta Parodi – nota per il suo programma di cucina I menù di Benedetta, ma anche per la conduzione di Bake Off Italia. Insomma, le due sorelle – simpatiche, carismatiche, spontanee e naturali – si sono affermate progressivamente nel mondo dello spettacolo, ma hanno anche coronato il sogno di diventare mamme e costruire una famiglia.

Cristina Parodi infatti è sposata dal 1995 con il noto giornalista Giorgio Gori. I due hanno tre figli: Benedetta nata nel 1994, Alessandro venuto al mondo nel 1997 e la più piccola Angelica del 2001. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla più piccola della famiglia Parodi-Gori.

Cristina Parodi: tutto sulla figlia Angelica

Angelica Gori nasce nel 2001, avvolta dall’amore di mamma Cristina e papà Giorgio. La conduttrice ha sempre dimostrato un grande affetto per i suoi figli, cercando di sostenerli nei loro sogni ed aspirazioni. Mentre le sorelle Parodi si sono date al giornalismo e alla conduzione infatti, la piccola Angelica ha sviluppato nel corso degli anni un profondo amore per la musica.

Grazie ai suoi 26K followers su Instagram, la giovane vent’enne ha potuto condividere con il popolo del web il suo talento, arrivando a pubblicare tre singoli: Sketch uscito nel 2018, Faro (in collaborazione con Alessandro Belotti) ed infine Londra – brano nato dalla sua esperienza di vita nella nota capitale inglese.

Insomma, avrà anche deciso di seguire un percorso artistico diverso, ma bisogna sottolineare che Angelica possiede il fiuto per lo show business nel sangue. Ci auguriamo che possa raggiungere presto il successo, diventando una grande cantante, rendendo orgogliosa mamma Cristina.