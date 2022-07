Yogurt: questo lo devi sapere assolutamente

Lo yogurt è sicuramente uno degli alimenti più consigliati in questo periodo di caldo. Per non parlare delle ottime proprietà e dei benefici che porta alla nostra salute. Scopriamo nel dettaglio perché dovresti iniziare a mangiarlo più spesso.

In estate non c’è nulla di meglio che gustarsi un yogurt rinfrescante. Questo oltre ad avere moltissime proprietà antinfiammatorie, è ottimo per chi segue una dieta. Potete provarlo anche con l’aggiunta di frutta secca, vi darà la carica giusta per iniziare al meglio la giornata.

Se non sapete quale merenda preparare in queste giornate afose, vi consigliamo di provare con lo yogurt. Si tratta di uno spuntino leggero ma che allo stesso tempo è in grado di non farci sentire la fame. Perfetto anche per chi vuole rimettersi in forma, inoltre esistono le versioni senza zucchero o quelli a base di proteine.

Un vasetto da 150 grammi di yogurt naturale fornisce circa 90-100 calorie. Per non parlare delle sue proprietà depuranti. Infatti è ideale per la sua digeribilità ed è possibile trovarlo in diverse varianti.

Andiamo a scoprire tutti i benefici dello yogurt.

Yogurt: ecco perché dovresti mangiarlo

Lo yogurt è sicuramente uno degli alimenti più amati in estate. Oltre ad essere molto leggero e facilmente digeribile, è possibile guastarlo anche in diverse varietà. Inoltre è possibile abbinarlo alla frutta e ai cereali, per questo motivo è molto consigliato durante una dieta.

Recentemente è stato dimostrato che l’assunzione regolare di yogurt contribuisce a mantenere inalterata e reattiva la flora batterica dell’intestino.

La prima cosa da fare quando acquistiamo uno yogurt è sicuramente prestare attenzione alla tipologia che scegliamo al supermercato. Cercate di prediligere prodotti senza grosse lavorazioni industriali, inoltre l’ideale sarebbe scegliere una versione particolare dello yogur, ovvero quello greco.

Proprio questo viene consigliato dai nutrizionisti per via dell’assenza di zuccheri aggiunti e per la grande quantità di proteine. Ottimo quindi per chi vuole perdere qualche kg e per chi pratica sport.

La cosa migliore sarebbe sicuramente quella di assumere lo yogurt o a colazione oppure come spuntino di metà giornata. In questo modo farete il carico delle energie senza prendere peso.

Voi cosa ne pensate?