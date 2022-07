Domenica 26 giugno si sono perse le tracce del giovane 19 enne che si era recato al lago grande di Monticolo, per una gita insieme ad un amico.

Michael Hafner, il 19enne di Andriano, si trovava insieme ad un amico, che quando si è svegliato non lo ha più visto. Ieri il triste ritrovamento.

Sono finite le speranze, dopo tre giorni di ricerche, di trovare in vita il 19enne scomparso nel lago grande di Monticolo: è stato ripescato il corpo di Michael Hafner, il giovane altoatesino che si era allontanato dalla riva su uno stand up paddle. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nel lago grande di Monticolo, alle porte di Bolzano, dove si era recato per una gita insieme ad un amico. Michael era con un amico che quando si è svegliato non lo ha più visto. Immediata la richiesta di aiuto, che però non ha avuto il lieto fine in cui tutti speravano. Stando alle testimonianze di alcuni giovani, Hafner sarebbe stato visto entrare in acqua con il Sup – stand up paddle – la tavola da surf con pagaia domenica scorsa. Successivamente avrebbe avuto un malore e non sarebbe più riemerso. Markus Gasser, del Soccorso acquatico Bolzano, ha spiegato che carabinieri, vigili del fuoco, volontari con due droni e la squadra del soccorso acquatico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano avevano lavorato fino a sera per conoscere la sorte del ragazzo disperso. A dare l’allarme della scomparsa era stato l’amico del 19enne che si trovava con lui sulla spiaggia e che dopo aver avuto la notizia del ritrovamento del cadavere di Michael, è rimasto sconvolto. Le ricerche sono andate avanti fino a che la luce lo consentiva e a seguire le operazioni erano presenti anche familiari ed amici. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato dalla squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco volontari dopo tre giorni di ricerche.