Soleil Sorge: questo lo devi sapere assolutamente

Soleil Sorge è sicuramente una delle influencer più in voga del momento. Per questo motivo, oggi vi sveleremo alcuni dettagli sul suo conto di cui non eravate a conoscenza. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è sicuramente quello di Soleil Sorge. L’influencer, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua prima esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne.

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente, che già ai tempi di U&D, Soleil dava del filo da torcere alle altre corteggiatrici. D’altronde il suo carattere è quello che è, ma i fan hanno imparato ad apprezzarla proprio per questo motivo.

Qualche mese fa, è tornata al centro dei gossip per via della sua partecipazione nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno del reality, ha fatto parecchio discutere per via della sua presunta storia d’amore con Alex Belli.

Grazie a questa esperienza, attorno a lei si è creato un enorme gruppo di fan, che tutt’ora continuano a sostenerla. Ma andiamo a scoprire ben 5 curiosità su Soleil di cui quasi nessuno è a conoscenza.

Soleil Sorge: ecco 5 curiosità sul suo conto

Tutti sanno che Soleil è nata a Los Angeles, lei stessa in più di un occasione ha ribadito di aver passato la maggior parte della sua vita in America. La Sorge è nata il 5 luglio 1994, inizialmente ha iniziato a far parlare di se per via della relazione con Luca Onestini, creatasi all’interno di Uomini e Donne.

Solei, comincia ad avere un grande seguito anche sui social, d’altronde la sua personalità non è di certo passata inosservata. Qualche anno dopo partecipa all’Isola dei Famosi, proprio qui conosce il suo secondo amore, ovvero Jeremias Rodriguez.

Ora però, a far discutere particolarmente è stata la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. Soleil è molto amata, ma allo stesso tempo anche molto criticata, i fan infatti si dividono in due categorie ben precise.

In ogni modo, scopriamo nel dettaglio 5 curiosità di cui quasi nessuno è a conoscenza:

Ama viaggiare, i suoi posti preferiti sono la Thailandia e Los Angeles.

Segue uno stile di vita sano, fa moltissima attività sportiva, pratica yoga e mangia sano.

Adora gli animali ma soprattutto i can, infatti ne ha due, Simbah e Lyla.

Ha smascherato la messinscena del suo ex amico Iconize che aveva fatto credere a tutti di aver subito un'aggressione omofoba.

Tra i suoi trucchi di bellezza ci sono le maschere all' argilla.

Voi cosa ne pensate?