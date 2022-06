Rai cancellato storico programma, attenzione

Qualche giorno è arrivata l’ufficialità che a settembre non tornerà un programma molto importante della Rai. Cosa faranno i conduttori?

Ormai era noto a tutti che a settembre non sarebbe tornato in tv, ma solo qualche giorno fa, è arrivata la conferma.

Un programma molto noto ed importante della Rai non è stato rinnovato per il prossimo anno: con l’annuncio dei Palinsesti della prossima stagione questa notizia è stata solo confermata.

Stiamo parlando della trasmissione Detto Fatto, condotta da Bianca Guaccero e aiutata dall’opinionista Jonathan Kashanian.

Al loro posto andrà in onda un programma condotto da Pierluigi Diaco, BellaMà: dovrebbe trattarsi di uno show definito “talent di parola” e metterà a confronto generazioni molto differenti tra di loro.

Programma della Rai cancellato: cosa faranno ora i conduttori?

Dalle 17.00, invece, ci sarà il programma con Mia Ceran che presenterà il programma Nei Tuoi Occhi, dove protagonista sarà una famiglia, dove alcuni esperti daranno alcuni consigli ed informazioni.

Adesso però ci si chiede cosa faranno i due conduttori di Detto Fatto, programma di Rai 2. L’opinionista del programma Jonathan ha svelato alcuni dettagli, ma senza scendere nei particolari.

Ecco cosa ha svelato “Non posso spoilerare e raccontarvi quello che sto registrando lo vedrete a settembre o ottobre ma è una cosa molto carina, un’ansia, uno sbattimento… dalla casacca potreste capire ma non è come sembra”.

Mentre per la conduttrice c’è ancora molto mistero a riguardo di quello che farà dopo Detto Fatto: in molti, infatti, pensano che sia una tra le nuove protagoniste del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Ma questa per il momento rimane solo una voce, dato che c’è solo un nome già ufficiale, quello della cantante e presentatrice tv Iva Zanicchi.

Non c’è nulla di certo di quello che farà la conduttrice dopo la fine del suo programma di Rai 2: sappiamo solo che ora si godrà i giorni di meritate ferie con sua figlia, la piccola Alice.

Lo show pomeridiano Detto Fatto è andato in onda dal 2013 e al timone c’era Caterina Balivo, solo qualche anno dopo alla conduzione è arrivata Bianca Guaccero.

Siete curiosi di scoprire cosa faranno i due conduttori del programma di Rai 2?