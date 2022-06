Wc: questi animali possono sbucare veramente, attenzione!

Sebbene le possibilità nel nostro Paese siano piuttosto basse, ecco quali animali potrebbero sbucare dal Wc!

Andare in bagno è un bisogno a cui, quotidianamente, dobbiamo rispondere con efficienza. Stare in bagno, infatti, è un momento in cui possiamo rilassarci, oltre a soddisfare le nostre necessità, e riuscire a stare da soli con noi stessi per qualche minuto.

Tuttavia, non sempre è così. Potrebbe capitare, infatti, di fare incontri piuttosto “fastidiosi” anche mentre siamo in bagno. Sebbene le possibilità nel nostro Paese siano piuttosto basse, vogliamo mostrarti quali sono gli animali che potrebbero sbucare dal Wc.

Ecco quali animali possono sbucare dal wc

Spesso sentiamo o leggiamo di storie abbastanza inquietanti in cui ci sono persone che, nel momento dei propri bisogni, si sono trovati nel proprio WC animali abbastanza viscidi, come serpenti, rane, topi e alto. Nonostante in Italia una possibilità del genere è piuttosto scarsa, vediamo quali sono gli animali che potrebbero sbucare dal WC

Topi

I topi sono animali particolarmente presenti nel sistema fognario. Oltre ad essere animali abituati a vivere sottoterra, sono ottimi nuotatori, capacissimi di nuotare sott’acqua e sbucare dal fondo di un gabinetto. Segnalazioni di questo tipo sono particolarmente numerose negli Usa, dove nel comune di Portland, in Oregon, ogni anno vengono fatte circa 10/15 segnalazioni di topi trovati nei bagni;

Serpenti

Si tratta certamente del peggior incubo di chi non vorrebbe affrontare mai nessun animale in bagno. A quanto pare, però, i serpenti sono particolarmente inclini ad invadere le abitazioni attraverso le condutture del WC. Un motivo particolare è che i serpenti si nutrono di ratti e altri animali che vivono nelle fognature;

Rane

Un altro animale che potrebbe sbucare dal WC è la rana. Si tratta di un animale molto meno spaventoso rispetto ad un topo o un serpente, ma di certo sarebbe meglio evitarlo. Sono infatti centinaia le segnalazioni su internet che testimoniano incontri di questo tipo nel proprio bagno di casa. Secondo gli esperti, un modo per evitare che una rana si intrufoli in casa passando dai tubi del Wc è quello di spengere le luci del Wc, in modo da non attirare le prede preferite delle rane, gli insetti;

Opossum

L’ultimo animale che potresti trovare nel Wc è l’Opossum. Questo mammifero è diffuso particolarmente in Nuova Zelanda e in Australia, e ama moltissimo nuotare, soprattutto se deve sfuggire ai predatori.