Corpo: cosa accade veramente se non fai sport

Fare attività fisica è molto importante per rimanere in salute. Ecco, infatti, cosa accade al nostro corpo se non fai sport

Fare sport e allenare il nostro organismo è molto importante per prendersi cura del nostro fisico e rimanere in salute. Mente e fisico, infatti, hanno bisogno di essere nutriti e allenati in maniera corretta, in modo che funzionino correttamente.

Mantenersi attivi, infatti, non rappresenta semplicemente un vantaggio per il nostro fisico e la nostra linea, ma anche un punto di forza determinante che permette alla nostra mente di essere performante e rilassata. Dunque, fare attività fisica è molto importante per rimanere in salute. Ecco, infatti, cosa accade al nostro corpo se non fai sport.

Ecco cosa accade al nostro corpo se non si fa sport

Gli esseri umani sono fatti per muoversi e fare attività fisica. I nostri antenati, infatti, erano ottimi cacciatori e “corridori”, in quanto, per nutrirsi, avevano bisogno di spostarsi continuamente e percorrere lunghi tratti a piedi o di corsa. Dunque, il nostro corpo è fatto proprio per essere messo alla prova anche su questo aspetto.

Fare sport e attività fisica è importante sia per il nostro corpo che per la nostra mente, in quanto ci permette di mantenere efficiente il nostro benessere psicofisico. Ma cosa succede se non lo facciamo? Ecco cosa accade al nostro corpo se non si fa sport in maniera costante e continuativa.

Smettere del tutto di fare attività fisica è un danno per quello che viene chiamato “deficit calorico”. In altre parole, se non si fa sport il risultato sarà quello di un inevitabile aumento di peso in quanto tutte le calorie che vengono ingerite risulteranno essere superiori al fabbisogno corporeo.

Tuttavia, il cosiddetto deficit calorico non sarà l’unica conseguenza per coloro che decidono di non far più attività sportiva. Il nostro corpo e la nostra mente, infatti, potrebbero subire ulteriori danni da una continua mancanza di attività fisica.

Non fare movimento per una settimana di fila provocherà accumulo di grasso e un’inevitabile perdita della massa muscolare. Inoltre, il metabolismo rallenterebbe di molto, provocando un aumento delle possibilità di insorgenza di alcune patologie. Tra queste vi sarebbero il colesterolo o il diabete di tipo 2, così come l’obesità e i disturbi dell’umore.