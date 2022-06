Acqua minerale naturale: questa è la migliore da comprare al supermercato

In pochi sanno che esiste una tipologia di acqua minerale naturale, ritenuta la migliore da acquistare al supermercato. Siete curiosi di scoprire qual è? Vediamola insieme.

Con l’arrivo dell’estate è automatico bere di più, in realtà per tutto l’anno si dovrebbero bere almeno 2 litri di acqua. Ma con le temperature in aumento, diventa più semplici ricordarsi di idratarsi. Quando bisogna decidere di acquistare l’acqua al supermercato, si tende a comprare quella più economica.

Attenzione però, esiste una tipologia di acqua che è ritenuta la migliore in commercio. Ma non solo, chi ha la possibilità, tende a preferire l’acqua del rubinetto, che è potabile, questa è super controllata e permette anche di evitare un’enorme produzione di rifiuti plastici.

Se siete sempre fuori casa, potreste optare di portare una borraccia da casa, anziché comprarne una di plastica. In questo modo, oltre ad essere sempre fresca, risparmierete parecchi soldi.

Ma se non avete la possibilità di bere l’acqua dal rubinetto, vi consigliamo di continuare a leggere l’articolo. Oggi infatti vi sveleremo quali sono le migliori acque minerali in bottiglia.

Acqua naturale in bottiglia: ecco le migliori sul mercato

Qualche giorno fa, l’associazione Altroconsumo, ha pubblicato i risultati emersi da alcune analisi fatte sulle acque minerali in bottiglia. La ricerca è stata fatta analizzando le marche più acquistate e famose in Italia, nel dettaglio sono state studiate ben 75 bottiglie d’acqua fra naturale, effervescente naturale e frizzante

Gli scienziati si sono basati principalmente su tre paramenti, il primo è inerente al contenuto, quindi la presenza di sali minerali o metalli. Il secondo è la tipologia di bottiglia in cui è contenuta l’acqua, quindi l’impatto ambientale ma anche la capacità nell’impugnatura e apertura del tappo. Infine, è stata analizzata anche l’etichetta, quindi tutte le informazioni riportate in merito alla qualità.

Da quello che è emerso le migliori acque naturali in bottiglia presenti nei supermercati italiani sono al primo posto a Smeraldina naturale che ottiene ben 73 punti, ed considerata la migliore, poi in ordine di punteggio troviamo:

Rocchetta Naturale (72 punti)

(72 punti) Recoaro Naturale (72 punti)

(72 punti) Bernardo Naturale (71 punti)

(71 punti) San Benedetto Naturale (71 punti)

(71 punti) Alpe Guizza Naturale (70 punti)

(70 punti) Lauretana Naturale (70 punti)

Ora non vi resta che prendere nota di queste acque e correre immediatamente ad acquistarle. Voi cosa ne pensate?