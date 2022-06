Isola dei famosi: naufrago in ospedale, vicino il ritiro

Isola dei famosi, naufrago in ospedale: il ritiro sembra ormai vicino, ecco cosa sta succedendo al reality show di Ilary Blasi.

Giorno dopo giorno, ci avviciniamo a grandi passi all’ultima parte di quest’Isola dei Famosi 2022, che si concluderà a fine giugno; i naufraghi stanno lottando con tutte le loro forze per la sopravvivenza, con qualcuno che (stremato) ha già deciso di abbandonare.

Chi potrebbe essere costretto al ritiro è invece lui, finito in ospedale d’urgenza per un dolore fortissimo; ecco cosa succede al naufrago, il pubblico potrebbe non vederlo più in gioco al reality show.

Isola dei famosi, naufrago in ospedale: ritiro obbligatorio per lui? Ecco cosa succede

Purtroppo, nella loro permanenza in Honduras, diversi naufraghi hanno fatto ricorso all’infermeria: tra questi, ricordiamo Guendalina Tavassi e Blind. Le sfide e la sopravvivenza sull’isola mette a dura prova il corpo dei vari naufraghi, che possono anche infortunarsi; è stato questo il caso di Roger Balduino, portano in ospedale d’urgenza.

Il naufrago infatti si è fatto male ad una caviglia, tanto che il dolore l’ha portato anche a piangere in diretta; come rivelato dalla stessa conduttrice Ilary Blasi, è stato portato in ospedale d’urgenza. Su Playa Sgamadissima è rimasta solo Pamela Petrolo, con Balduino che potrebbe essere costretto al ritiro.

Una volta saputo dell’accaduto, tutti gli spettatori sono preoccupati per il naufrago d’origini brasiliane, sostenendolo e mandandogli gli auguri di pronta guarigione tramite i social; la speranza dei fan è quella di vedere Roger il prima possibile, magari così in forze da poter tornare anche sull’isola.

Secondo alcune ipotesi fatte dai fan però, viste anche le ultime scelte della produzione del reality show, il ritiro di Roger è vicino; nell’ultima puntata abbiamo assistito ad una sola eliminazione, invece che a due come inizialmente previsto.

La scelta potrebbe essere un chiaro indizio di come Balduino sia prossimo a lasciare il reality show per motivi di salute e dunque, in questo caso, si sarebbe scelto di eliminare un concorrente in meno per evitare di perderne troppi. Staremo a vedere come andrà a finire: la cosa più importante è, ovviamente, la salute di Roger.