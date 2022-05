Attenzione: se lasci una bottiglia di acqua in macchina rischi moltissimo

Ti è mai capitato di dimenticare una bottiglietta di acqua in macchina? Attenzione, le conseguenze di questo gesto sono gravissime. Ecco di cosa si tratta.

Sembra una cosa da poco conto, ma lasciare le bottigliette d’acqua in macchina nelle giornate più calde, potrebbe provocare dei danni irreparabili. Ed proprio quello che è successo Dioni Amuchastegui, l’uomo non poteva credere ai suoi occhi.

Probabilmente non ci avrete mai pensato, ma lasciare una bottiglia di acqua in macchina, può provocare addirittura un fuoco. No non si tratta di uno scherzo, infatti è accaduto ad un tecnico della ditta Idaho Power nel 2017, l’uomo si era allontanato momentanee del suo camion, quando è tornato ha visto dello strano fumo proveniente dalla sua vettura.

Il suo nome è Dioni Amuchastegui e dopo l’incidente non ha mai più lasciato una bottiglietta di acqua in macchina. Infatti a provocare proprio l’incendio è stato questo oggetto così innocuo.

Bottiglia d’acqua: ecco perché non dovresti mai lasciarla in macchina

Nessuno si immaginerebbe mai che una piccola bottiglia di acqua possa scatenare un incendio all’interno della propria macchina. Sicuramente, nemmeno Dioni Amuchastegui, si aspettava un evento del genere, tant’è che da quel momento non ha più dimenticato nulla all’interno del suo mezzo di trasporto.

Era una giornata caldissima del 2017 quando il tecnico della ditta Idaho Power, si era appena rinfrescato bevendo dell’acqua fresca. Dopo qualche secondo ha deciso di andare in pausa pranzo, lasciando la bottiglietta ancora piena all’interno del camion.