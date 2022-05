Vediamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo piatto che lascerà i vostri commensali senza parole.

Come sempre vi proponiamo delle ricette super facili da realizzare e veloci, in modo tale che se anche vogliamo un dolce, ma abbiamo pochissimo tempo a disposizione possiamo riuscirci senza problemi.

Per questo motivo oggi vi proponiamo delle omelette veloci ed ottime ma con un ingrediente particolare, al quale siamo sicuri non avete mai pensato, quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere meglio insieme.

Omelette con un tocco segreto: una bomba!

Il nostro ingrediente segreto sono le mele, e la ricetta è super veloce e non crea nemmeno problemi alla nostra linea, se vogliamo fare attenzione perchè si avvicina sempre di più la bella stagione.

Sono ottime e super golose, e soprattutto possiamo realizzarle in solamente 10 minuti cuocendole nella nostra padella, quindi non dobbiamo nemmeno accendere il forno, non male!

Gli ingredienti sono super facili da reperire e danno anche una grande energia ma senza essere troppo pesanti, possiamo poi usarli per la colazione o per una merenda super golosa in compagnia.

Ma arriviamo a cosa ci occorre per preparare questa bontà: