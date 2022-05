Cimici da balcone? Ecco come allontanarle facilmente: i trucchi per tenere alla larga dalla nostra abitazione questi insetti.

Con l’arrivo dell’estate e dell’aumento delle temperature non soltanto c’è l’occasione di godersi qualche momento di relax al mare e all’aperto, ma arrivano anche alcune situazioni spiacevoli.

Il sudore, l’afa, le zanzare e anche le cimici; nonostante non siano così pericolose, possono essere molto fastidiose, antigieniche e, se schiacciate, emanare un cattivo odore. Come fare quindi per allontanarle facilmente? Ecco i trucchi.

Per evitare di avere un’invasione di cimici, è bene come prima cosa installare delle zanzariere sulle finestre dell’appartamento; in questo caso, non soltanto eviteremo l’entrata indesiderata delle cimici, ma anche di altri insetti tra cui zanzare e mosche.

Le cimici possono comunque sfruttare altri spiragli e fessure di cui non ci accorgiamo per entrare nel nostro appartamento; è bene quindi anche perlustrare la casa per tappare ogni foro con dello stucco o del silicone, così come riparare con guarnizioni e paraspifferi gli infissi danneggiati.

Il rimedio più popolare per allontanare le cimici dal nostro appartamento è comunque quello di lavare il balcone o lo spazio antistante al nostro appartamento con del sapone di Marsiglia.

Mischiando un po’ di questo sapone con dell’acqua, possiamo avere un rimedio quasi a costo zero e che è del tutto naturale; in alternativa al sapone di Marsiglia, possiamo utilizzare anche il bicarbonato di sodio, utilizzato in cucina e molto facile da reperire.

Questa volta, quanto all’utilizzo del bicarbonato, basta semplicemente cospargere i punti in cui crediamo possano entrare le cimici e poi lasciarlo agire per circa una settimana; una volta passato il tempo, possiamo aspirarlo e ripetere il procedimento se lo riteniamo necessario.

Con qualche piccola attenzione e rimedi fai-da-te possiamo quindi tenere lontane le cimici dal nostro appartamento, in maniera del tutto naturale e senza essere costretti a schiacciarli, soluzione che sembra conveniente sia per questi insetti ma anche per chi abita nell’appartamento.