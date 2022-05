Uomini e Donne: per Luca c’è stata una scelta forzata?

La fine di questa stagione di Uomini e Donne è sempre più vicina: i telespettatori cominciano ad ipotizzare chi sia la scelta di Luca.

Siamo ormai giunti al mese di maggio, mancano quindi poche settimane alla conclusione della stagione corrente di Uomini e Donne. Il programma interromperà la messa in onda durante la stagione estiva, per poi riprendere – come di consueto – la prima settimana di settembre. A fronte di questo, Luca Salatino deve cominciare a pensare seriamente alla scelta della sua futura fidanzata, decisione al quanto ardua – soprattutto dopo l’abbandono di Aurora.

Il tronista dovrà scegliere tra la bella Soraya e la dolce Lilli, anche se in molti avevano pensato che la sua scelta sarebbe ricaduta sulla la new entry Aurora. Confusione, rimpianti e rammarico – Luca ha purtroppo affrontato questo percorso con pregiudizi e atteggiamenti di chiusura nei confronti delle corteggiatrici. Chi sarà la scelta di Luca Salatino?

U&D: Luca verso la scelta

Negli studi Mediaset sono rimaste Lilli e Soraya, entrambe molto prese dal tronista e decise a portarselo a casa. Tuttavia, ultimamente sembra che Luca stia riscontrando dei problemi con tutte le sue corteggiatrici: il giovane romano vorrebbe delle dimostrazioni in più e – soprattutto – non concepisce il loro blocco di fronte al fatidico bacio.

Le due ragazze non riescono a comunicare con il tronista, il quale pensa di avere sempre ragione e non ammette un’opinione diversa dalla sua. Entrambe infatti appaiono stanche e poco motivate, soprattutto di fronte alla reazione del tronista circa l’abbandono della new entry Aurora. La corteggiatrice infatti – da molti considerata un bluff – ha lasciato la trasmissione, giustificandosi con la poca compatibilità caratteriale con il tronista.

Inoltre, una volta lasciato lo studio, Aurora ha rilasciato un’intervista in cui dichiarava che sarebbe stata proprio lei la scelta, sottolineando inoltre che un’eventuale presa di posizione nei confronti di Lilli o di Soraya corrisponderebbe ad una “scelta forzata”. Ma se Aurora era così convinta di essere la scelta, come mai ha abbandonato il trono? Non otterremo mai una risposta a questa domanda. Fatto sta, che maggio passa velocemente, Luca Salatino presto dovrà fare una scelta oppure abbandonare il trono da single.